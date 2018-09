50% des bénéficiaires du CPAS vivent dans les grandes villes

D’après une étude réalisée par l’Institut pour un développement durable, le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale a augmenté de 77% depuis 2008. Les étudiants émargeant au CPAS ont, eux, doublé entre 2008 et 2017, note Philippe Defeyt, le président de l’IDD.

Un phénomène qui, à la veille des élections communales, montre la pression croissante qui pèse sur les CPAS et leurs finances. Une pression qui n’est pas égale dans toutes les communes.

Lire plus

"Les écarts entre les communes sont aussi importants et reflètent à la fois les inégalités socio-économiques et des choix politiques locaux", explique encore l’économiste. Et de citer quelques exemples, comme Lasne où seul 1,8% des jeunes a bénéficié au moins une fois du CPAS, alors qu’à Liège ce sont 23% des jeunes qui ont eu au moins une fois recours à l’aide du CPAS.