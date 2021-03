58.000 Belges, 80 arbres et une ASBL en justice pour le climat

C'est au tour de la procédure belge d'aboutir. Ce mardi, à Bruxelles, débute le procès, au civil, de "l'affaire climat" (Klimatzaak). L'objectif est de contraindre, via la loi, l'État à agir. Klimatzaak s'est constituée spécialement en vue de ce procès, avec les mêmes objectifs que son association sœur Urgenda . Elle s'est adjointe 58.000 Belges signataires, demandeurs en personnes physiques. Un cabinet d'avocats a même décidé de se joindre à la cause, au nom de 80 arbres d'espèces menacées.

"Demander aux juges de nous protéger"

C'est ainsi que 58.000 Belges, 80 arbres et Klimatzaak demandent au tribunal de constater que la Belgique n'a pas respecté ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre tenus en 1990 et achevés en 2020. Ils demandent aussi à l'État et aux Régions de prendre des mesures pour obtenir, en 2025, une réduction de 48%, à tout le moins 42%, des émissions depuis 1990. En 2030, la réduction devra être de 65%, à tout le moins 55%. Et en 2050, l'émission nette de gaz à effet de serre devra être nulle.