600 millions d'euros pour revaloriser les soins de santé

La crise du coronavirus avait remis en avant l'importance et la pénibilité des métiers liés aux soins de santé, mais aussi le manque de moyens qui affectent le secteur. Au niveau politique, la promesse qu'on n'oublierait pas les travailleurs de soins de santé avait été formulée.

C'est fait. Partenaires sociaux et gouvernement fédéral sont arrivés à un accord sur une revalorisation structuelle du secteur, a fait savoir ce mardi le cabinet du vice-premier ministre et ministre du Budget et de la Fonction publique David Clarinval (MR).