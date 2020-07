7% des crédits hypothécaires sous moratoire

Les ménages et les entreprises belges ont suspendu les remboursements d'un volume total de plus de 34 milliards d'euros de crédit, ressort-il d'un rapport de la BNB.

Capitaux solides

"L'octroi de crédits est resté assez stable en avril et mai", a commenté Pierre Wunsch, le gouverneur de la BNB. Si la part de crédits garantis est si faible, c'est parce que de nombreux prêts s'étalent sur plus de douze mois, la durée maximale de la mesure. Un second plan est en cours de discussion à la Chambre et celui-ci va permettre de garantir des prêts aux PME pour une période de 36 mois.