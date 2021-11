À Dubaï, la Belgique peine à moderniser sa carte de visite

Si le pavillon belge conçu par l'architecte louviérois Vincent Callebaut est unanimement considéré comme une très belle réussite avec sa façade végétale, son restaurant semi-ouvert et son rooftop très prisé, l'aménagement intérieur et les accès à l'"Arche Verte" ont en revanche laissé plus perplexe certains des participants qui avaient fait le déplacement cette semaine dans le riche Emirat à l'occasion de la semaine Wallonie-Bruxelles à l'exposition universelle.

Six personnalités

Les espaces sur les différents étages de l'édifice sont en effet très largement dédiés aux thèmes belges habituels, même si ceux-ci sont présentés grâce à de la réalité virtuelle ou des projections immersives qui sont l'œuvre de sociétés belges spécialisées dans le digital. La file d'attente pour le pavillon est quant à elle "gardée" par six personnalités dessinées grandeur nature par l'illustrateur flamand Charel Cambré de la série Amoras. On y retrouve notre incontournable quintuple vainqueur du Tour de France - pour la dernière fois il y a 47 ans tout de même -, ainsi que l'astronaute Frank De Winne, l'athlète Nafi Thiam, le triathlète Marc Herremans, l'astrophysicien liégeois Michaël Gillon, et Ilham Kadri, la CEO de Solvay. Pas sûr que cela soit de nature à attirer les visiteurs.

À la décharge de la Belgique, il faut préciser que beaucoup d'autres pavillons situés dans la même zone n'abordent également que marginalement ce thème de la mobilité. Et que bon nombre de pays, comme la France par exemple, hésitent eux aussi très clairement entre les clichés traditionnels et les visions d'avenir. Mais Bob et Bobette, Spirou et Fantasio ainsi qu'Eddy Merckx, cela commence à dater un peu. Et c'est aussi et surtout plutôt réducteur. La Belgique de 2021 est une terre de vaccins, de technologies digitales, de vélos électriques connectés et de sociétés aérospatiales, avec une pléthore de scientifiques à l'aura internationale.