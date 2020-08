A la Côte, les autorités redoutent le week-end du 15 août

"Si je permets aux gens de continuer à venir, je ne serai plus en mesure de garantir la sécurité."

Dans cette commune, les voyageurs à la journée resteront en effet persona non grata jusqu'à la fin de la vague de chaleur. Seuls les habitants, les propriétaires d'une seconde résidence, les travailleurs et les touristes de plusieurs jours y sont admis. "Si je permets aux gens de continuer à venir, je ne serai plus en mesure de garantir la sécurité", s'est justifié le bourgmestre Léopold Lippens .