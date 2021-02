À la santé de tous les Bernard!

La chronique de Laurent Hublet, co-fondateur et CEO du campus numérique BeCentral.

C’est l’histoire d’un mec, Bernard, dont la jeunesse fut passablement compliquée. Pas de diplôme du secondaire. Une vie de canaille, faite de petits boulots. Un premier enfant qui arrive alors que Bernard a 19 ans. Il s’essaye à différents business, mais rien ne marche vraiment. Suivent les huissiers, les mois de galère. Puis Bernard ouvre un bar, et c’est le carton plein. Il gagne bien sa vie, devient une figure respectée. Mais au bout d’années de succès, son bar est fermé sur ordre de police. Bernard perd tout. Il a besoin d’argent et décide de se refaire en braquant son agence de banque. Le coup marche. Alors il commet un 2e braquage, puis un 3e… Puis arrive ce qui doit arriver : Bernard se fait prendre. Il est condamné à 5 ans de prison ferme.

Il tombe, mais « on » ne le laisse pas tomber. Gérard, un prof de philo et client régulier de son bar, décide de l’aider. Gérard vient chaque semaine voir Bernard en prison. Il l’aide à passer une licence de philo puis un doctorat. Bernard le braqueur paumé devient le Professeur d’Université Bernard Stiegler, spécialiste mondialement reconnu du numérique. Faiseur tout autant que penseur, Bernard lance Ars Industrialis, un lieu de réinvention sociétale en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris.

Tous les autres Bernard...

Bernard est mort cet été. Il m’a énormément inspiré. J’aurais aimé solder ma dette à son égard en lui offrant quelques tournées dans un bar. Mais Bernard n’est plus, et les bars sont fermés. Alors c’est ici que je lui rends hommage, en prenant sa pensée comme point de départ pour réfléchir au monde de 2021. En effet, la pandémie et ses conséquences risquent fort de briser les vies de beaucoup d’autres « Bernard » - patrons de bar ou de resto, artistes ou petits indépendants.

Rien n’est foutu tant que la vie continue. Même si on échoue à l’école ou à l’université. Même si on fait faillite.

Un concept central de sa vie et de sa pensée, c’est la bifurcation. Il a emprunté tantôt des impasses, tantôt les avenues du succès. La bifurcation, il en a bavé maintes fois avant de la penser. Je vous propose d’en garder trois enseignements.

1. La bifurcation est la norme et non l’exception. Les succès d’entrepreneurs, d’artistes ou de sportifs présentés comme inéluctables, c’est du pipeau. Sauf très rares exceptions, tous à un moment de notre vie nous devons bifurquer. Nous réinventer complètement. Et rien n’est foutu tant que la vie continue. Même si on échoue à l’école ou à l’université. Même si on fait faillite. Les vrais perdants de la vie sont ceux qui n’ont jamais osé bifurquer. Cette « sagesse de la bifurcation », il faut la transmettre à nos enfants. En faire un ciment de l’éducation.

2. Bernard racontait que les moments de bifurcation avaient été les plus riches de sa vie, mais aussi les plus difficiles. Bifurquer nous oblige à retourner au fond de nous-mêmes, à nous poser des questions difficiles. Il faut être entouré de bienveillance humaine à ce moment-là. Sans Gérard, le prof de philo, Bernard n’aurait pas remonté la pente. Nous serons tous un jour Bernard; tous un jour nous pouvons être Gérard.

3. Stiegler a mis en évidence l’enjeu collectif de la bifurcation. Au niveau du contrat social, d’abord. Les moments de bifurcation sont féconds, mais ils sont souvent synonymes de dénuement économique. Prenez un acteur de théâtre : il est payé quand il joue, alors que les moments de création sont entre deux pièces. Pour cette raison, Bernard fut un indécrottable promoteur du statut des artistes.

D’autre part, à la fin de sa vie, Bernard était devenu inquiet sur le futur de l’humanité, du fait de la crise du climat et de la biodiversité. Dans l’une de ces dernières interviews, il disait : « il n’y a pas d’alternative à bifurquer », visant la manière dont nous consommons et vivons.

Que faire de ces leçons de "bifurcation" ?

On parle beaucoup de relance pour le moment. Dans les pas de Bernard, je pense que ce mot n’est pas le bon. L’enjeu des mois qui viennent : comment doublement bifurquer ?

Il y a des milliers de "Bernard " en colère. Nous devons aider chacun à bifurquer. Et pour cela, il faut mobiliser des milliers de Gérard.

Nous devons bifurquer collectivement. Il faut changer la manière de vivre sur terre, si l’on veut que nos petits-enfants puissent en profiter également. Douze mois après le début de la pandémie, nos gouvernants ont fait le pari d’utiliser la crise sanitaire comme catalyseur du changement écologique. Il n’y a pas d’alternative, c’est le pari du recovery plan européen et de sa déclinaison belge.

En même temps, des milliers de citoyens doivent bifurquer, individuellement. Un nombre exceptionnel d’étudiants a décroché cet hiver. 50.000 faillites sont attendues, 5 fois la normale. Chez les soignants, absentéisme et départs volontaires témoignent d’un profond malaise. Il y a des milliers de « Bernard » en colère. Nous devons aider chacun à bifurquer. Il n’y a pas d’alternative, non plus. Et pour cela, il faut mobiliser des milliers de Gérard. Ne comptons pas uniquement sur un plan de fonctionnaires, tout bien intentionnés qu’ils soient. Nous devons tous être les acteurs de la bifurcation qui s’annonce.