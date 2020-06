A mi-parcours, les examens à distance couronnés de succès

Quelque 200.000 prestations d'examens, 50 informaticiens, 5 logiciels d'évaluation et 99% des épreuves à distance . Ces chiffres, qui illustrent le caractère inédit de cette session de juin, ne concernent que l'UCLouvain. Malgré certaines craintes avant le début des épreuves, on s'y félicite qu'à peine 1% des étudiants aient rencontré des problèmes techniques .

Malaise étudiant

Mais ceux qu'on évalue, comment vivent-ils cette session? D'après un sondage de l'Assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL), environ 30% des étudiants sont en décrochage et 85% seraient même dans un "état psychologique préoccupant" . Pour l'AGL, pas de doute possible: les conditions dans lesquelles se tiennent ces examens expliquent ces résultats. Un constat que pose aussi la Fédération des étudiants francophones (FEF), qui évalue le taux de décrochage lié à la crise du coronavirus à 20% dans l'ensemble de l'enseignement supérieur.

"Sur la base de mes comptages, je n'observe pas plus d'abandons que les autres années."

Ces données étonnent les autorités louvanistes. "On ne dispose pas de chiffres précis, mais a priori nous n'avons pas constaté qu'un plus grand nombre d'étudiants renoncent à passer leurs examens, en comparaison avec une session 'classique' en présentiel. Par ailleurs, le service d'aide aux étudiants, qui apporte, entre autres, du soutien psychologique, n'a pas été sollicité outre mesure", explique la responsable presse de l'université, Isabelle Decoster. À Mons, Philippe Dubois tient un discours identique: "Sur la base de mes comptages, je n'observe pas plus d'abandons que les autres années."