A quelles perturbations s'attendre ce mardi?

La FGTB et la CSC, en front commun, manifesteront ce mardi 2 octobre. Des actions de sensibilisation au niveau régional et manifestations diverses sont prévues. Quid des perturbations dans les transports en commun?

Quel impact dans les transports ?

Pour les transports bruxellois, c'est une autre histoire. "Le mouvement sera pas mal suivi par le personnel de la Stib", confirme Françoise Ledune, porte-parole de la Société des transports en commun bruxellois. "L'impact sera important sur le réseau, mais nous comptons mettre nos forces en présence sur les lignes les plus exploitées", ajoute-t-elle. Selon le personnel disponible, la priorité sera mise, dans l'ordre, sur les lignes de métro (1,2,5 et 6), les lignes de tram structurantes (3,4,7,8...). Pour les lignes de bus, cela dépendra du nombre de chauffeurs, la priorité étant mise à nouveau sur les plus grosses lignes (71,95...). La situation des perturbations sur le réseau sera mise à jour en temps réel dès 6h00 mardi sur le site et sur les réseaux sociaux.