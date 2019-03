A quoi vous attendre pour la grève mondiale du climat?

Ce vendredi 15 mars est une journée qui sera placée sous le signe du climat partout dans le monde et plus précisément de la demande citoyenne d'un engagement politique plus fort pour lutter contre le changement climatique. On vous explique ce qui est prévu en Belgique.

Jeunes, ONG, collectifs pour le climat et simples citoyens préoccupés par la question climatique se sont donnés rendez-vous ce vendredi 15 mars pour une grève mondiale prévue dans plus de 43 pays. Le but? Mettre la pression sur les dirigeants afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique.

Jeunes et étudiants marchent déjà chaque jeudi depuis des mois dans le cadre du "Jeudi pour le climat", des grèves scolaires organisées par Youth For Climate. Deux marches dominicales rassemblant à chaque fois près de 70.000 personnes dans les rues de Bruxelles ont également eu lieu depuis le début de l'année. Mais cette fois, l'événement est mondial et devrait une nouvelle fois rassembler des milliers de personnes en Belgique. Dans 25 villes du territoire, selon Global Strike For Future: Bruxelles, 8 villes en Wallonie - Liège, Charleroi, Mons, Namur, Tournai, Louvain-la-Neuve, Arlon, Marche-en-Famenne, Esneux et Philippeville - et 16 en Flandre - Gand, Hasselt, Louvain, Bruges, Ostende, Courtrai, Roulers, Zottegem, Saint-Nicolas, Vilvorde, Termonde, Anvers, Izegem, Zwevegem, Bornem et Lokeren.

"Les adultes d'aujourd’hui s'en fichent de demain. Ils volent notre futur en face de nos yeux! Les adultes ne sont pas assez matures pour nous raconter la réalité des choses, même cela les enfants doivent s'en occuper!" Youth For Climate

"En 2015, nos gouvernements se sont engagés à Paris de protéger notre futur en gardant le réchauffement climatique en-dessous des 2 degrés Celsius, de façon juste au niveau social et climatique. Trois ans ont passé et notre futur semble plus sombre que jamais. Et tout cela car les adultes d'aujourd’hui s'en fichent de demain. Ils volent notre futur en face de nos yeux! Les adultes ne sont pas assez matures pour nous raconter la réalité des choses, même cela les enfants doivent s'en occuper! Pourquoi étudier pour un futur qui bientôt ne sera plus, et si personne ne fait rien pour sauver ce futur? Quel est le sens d'apprendre des faits si les faits les plus importants ne signifient rien pour notre société? Quel est le sens de l'éducation si nos gouvernements n'écoutent pas les personnes éduquées?", annonce Youth For Climate sur la page Facebook de l'événement.

A Bruxelles, la marche partira à 13h30 de la gare Centrale pour arriver à 15h30 à la gare du Midi. "Des embarras de circulation sont à prévoir entre 13h et 15h dans le centre-ville et sur la petite ceinture", a indiqué la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles sur Twitter.

De son côté, Amnesty International a donné rendez-vous à ses activistes et sympathisants "avec si vous en avez des lunettes de piscine et/ou des masques et tubas pour symboliser la montée des eaux causée par le changement climatique." Greenpeace, le CNCD-11.11.11, Oxfam Belgique et La Ligue des familles devraient également être représentés.

Dans plusieurs écoles flamandes, la participation à la marche sera obligatoire. "La participation à l'événement est une activité extra-muros, liée au projet pédagogique, aux objectifs éducatifs et au programme d'apprentissage", a indiqué la ministre flamande de l'Education, Hilde Crevits, au Nieuwsblad. Côté francophone, pas d'obligation mais la ministre de l'Enseignement Marie Martine Schyns ne souhaite pas que les élèves soient pénalisés au cas ou ceux-ci participeraient à la grève.

Les syndicats en ordre dispersé

Si les syndicats éprouvent de la sympathie pour les jeunes qui manifestent, tous n'entendent pas répondre positivement à l'appel qui leur a été fait de déposer un préavis de grève.

La CSC n'a pas l'intention de déposer un préavis, selon son président, Marc Leemans. "Nous soutenons la mobilisation et appelons même à y participer. Mais nous n'introduirons pas de préavis de grève", a-t-il fait savoir.

La FGTB dit également appuyer le mouvement climatique, mais laisse le soin aux centrales professionnelles de prendre attitude. Trois des six centrales du syndicat socialiste, la Centrale générale, la FGTB Horval (horeca et alimentation) et la FGTB Métal ont déjà déposé un préavis de grève, contrairement aux secteurs des employés (Setca), du transport (UBT) et des fonctionnaires (CGSP).