A-t-on trop sabré dans les soins de santé?...

Pas d'économies sur les dépenses fédérales, vraiment?

La norme de croissance annuelle de ce budget, fixée par le gouvernement à 1,5% en 2015 , après avoir été de 3% et même de 4,5%, constitue l'un des éléments clés pour comprendre le problème. En effet, cette norme se situe actuellement à un niveau inférieur à la croissance des dépenses à politique constante . Dans ces conditions, le gouvernement Michel, même si Maggie De Block et l'ancienne ministre du Budget Sophie Wilmès (MR) s'en défendent parfois, a bien dû réaliser des économies. Au total, celles-ci ont représenté sur l'ensemble de la législature environ 2,1 milliards d'euros , d'après une estimation de Solidaris. La fixation de la norme relevant du législateur, il s'agit bien là de choix politiques ...

Mais les besoins justement, comment expliquer qu'ils ne cessent de grimper? "Avec le vieillissement de la population, la technologie médicale de plus en plus complexe, les produits pharmaceutiques coûteux, inévitablement les soins de santé ont tendance à croître plus vite que le PIB", explique Arnaud Dessoy, responsable des études Public Finance pour Belfius. "Avec une norme de 1,5%, c'est trop juste pour l'avenir."