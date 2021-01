Accord belgo-belge sur le plan de relance

Ça, c'est fait. Les chefs de gouvernement fédéral et fédérés sont tombés d'accord lundi en soirée sur une clef de répartition pour les 5,9 milliards d'euros destinés par l'Europe au plan de relance belge.

La négociation a beaucoup occupé le Premier ministre et les ministres-Présidents ces derniers jours. Elle a abouti sur le partage suivant: 2,255 milliards d'euros pour la Flandre (soit 38% de l'enveloppe totale), 1,48 milliard pour la Wallonie (25%), 1,25 milliard pour l'Etat fédéral (21%), 495 millions pour la Fédération Wallonie-Bruxelles (environ 8,4%), 395 millions pour la Région bruxelloise (environ 6,7%) et enfin 50 millions pour la Communauté germanophone (un peu moins d'1%). Tous ces montants doivent encore être formellement approuvés ce mardi en comité de concertation.

"C’est une étape importante de notre stratégie de relance qui vient d’être franchie", estime le Premier ministre Alexander De Croo. Il y voit le signe que "la coopération peut être une réalité de notre pays sur laquelle nous devons construire l’avenir. L’objectif est d’avoir un plan ambitieux qui permette à la Belgique de faire face à des défis majeurs, notamment la transition numérique et environnementale et l’inclusion sociale."

Et maintenant : choisir

Autant dire qu'il y a du boulot. En fin d'année dernière, Etat fédéral et entités fédérées ont en effet dans un premier temps rentré pour 24 milliards d'euros de projets chez Thomas Dermine.

La répartition belgo-belge étant acquise désormais, "il convient d’ici à la remise finale du plan en avril 2021 de finaliser la sélection des projets prioritaires et d’en renforcer la qualité et la cohérence", ajoute Thomas Dermine. Il va donc falloir élaguer, et assez nettement.