Accord entre partenaires sociaux pour adapter la loi Renault

Pour son anniversaire, les partenaires sociaux ont formulé une série de recommandations.

La loi Renault a 20 ans. Un anniversaire que les partenaires sociaux, réunis au sein du Conseil national du travail (CNT), ont honoré par la formulation de recommandations à l’attention des représentants patronaux et syndicaux des entreprises et des secteurs, en vue de fluidifier les restructurations et de rendre la loi plus efficace.

La première entend fixer un timing clair pour permettre une information-consultation tant qualitative que limitée dans le temps, indique la Fédération des entreprises de Belgique (FEB). Alors que "la loi actuelle ne prévoit aucune limite dans le temps à la phase dite d’information-consultation. Ce qui peut entraîner des procédures inutilement longues, souvent pour un maigre résultat". La recommandation "s’inscrit à la fois dans l’objectif général d’amélioration du taux d’emploi et d’employabilité des travailleurs, mais aussi dans celui de consolidation de la santé économique de l’entreprise en restructuration."

La deuxième concerne, elle, les "effets cascade". Ensemble, les partenaires sociaux suggèrent que soient listés, lors d’une restructuration, les co-contractants sur qui l’opération aura un impact à la fois significatif et négatif. Et ce, dans le but de les informer soit en même temps, soit immédiatement après l’annonce de l’intention de licenciement, "à la condition que les obligations contractuelles de l’entreprise en restructuration soient modifiées à leur égard", précise la FEB. Une recommandation prévoit aussi que des personnes de contact soient désignées en interne pour que ces tiers puissent analyser les conséquences du projet de restructuration, pratique déjà appliquée par de nombreuses entreprises passant par là.

Enfin, les partenaires sociaux se sont aussi mis d’accord pour proposer ultérieurement "une centralisation des textes réglementaires relatifs aux restructurations dans un avis unanime au CNT". Dans cet avis, ils émettront également la suggestion de simplifier et d’améliorer les flux d’information entre autorités, travailleurs et employeurs, en créant un guichet et une plateforme d’information uniques.