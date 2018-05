Accord historique dans la réorganisation des centrales FGTB

Le Setca et la Centrale générale, les deux plus grosses centrales de la FGTB, ont bouclé un accord qui réorganise la représentation syndicale. Concrètement, pour 47 secteurs, les affiliés ne seront plus représentés que par une des deux centrales, qu’ils soient ouvriers ou employés.

Grand marchandage, tractations, négociations de vendeurs de tapis, je te prends autant d’affiliés d’une main, je t’en donne autant de l’autre. Les syndicats se sont lancés depuis quelques années dans une grande réflexion sur la réorganisation de leurs centrales.

Pas pour le plaisir de bousculer les habitudes et déplacer leurs pions. Les syndicats veulent rendre leurs structures plus modernes, en phase avec les évolutions du marché de l’emploi, dont l’aboutissement d’un statut unique venant remplacer les statuts ouvrier et employé.

Il s’agit ici de parler d’une seule voix au sein des entreprises et des commissions paritaires, et plus sous la casquette ouvrière ou employé. "Il est donc logique que les travailleurs d’un secteur soient représentés par une même centrale, explique Eric Neuprez, secrétaire général de la centrale générale FGTB. Ce qui, actuellement, n’est pas toujours le cas. "On se retrouve parfois avec trois représentants de trois centrales différentes dans la même commission paritaire. C’était le cas dans le secteur des titres-services, on avait un représentant de la CG, un de la centrale Horval et un du Setca. C’est une perte d’énergie."

Il est donc logique que les travailleurs d’un secteur soient représentés par une même centrale Eric Neuprez Secrétaire général de la centrale générale FGTB.

Centrale générale et Setca. Ces deux centrales, les plus importantes au sein de la FGTB, sont justement parvenues, le 1er mai dernier, à boucler un accord sur ce que, dans le jargon, on appelle les "frontières syndicales". L’accord auquel les deux centrales FGTB a abouti porte sur 47 des 107 secteurs représentés par les deux centrales, soit un tiers de leurs affiliés.

Un accord qualifié d’historique par le syndicat. Et pour cause, il clôt des années de discussions parfois tendues. Car derrière cette réorganisation des centrales, il y a toute la question des équilibres internes au syndicat. Une centrale va-t-elle gonfler son nombre d’affiliés, et peser de facto un poids plus important au sein du syndicat? Les craintes étaient bel et bien là. Et semblent aujourd’hui apaisées dans le cadre du deal auxquelles sont parvenues les deux centrales.

Pas de fusion

Concrètement, en quoi consiste cet accord? La Centrale générale et le Setca ne fusionnent pas. Les deux centrales gardent leur indépendance, mais ont procédé à des transferts de certains secteurs dont elles avaient la charge.

La Centrale générale, qui représente 430.000 affiliés, gardera 75% des secteurs qu’elle couvre actuellement. Mais transfère par exemple l’ensemble des secteurs du non-marchand qu’elle couvrait vers le Setca (qui pèse actuellement 410.000 affiliés).

Autre exemple concret, les employés du secteur industrie, qui sont actuellement représentés par le Setca, passeront sous la coupole de la Centrale générale. Pour la chimie, les deux centrales ont trouvé une solution hybride répondant aux impératifs du terrain, à savoir que certaines entreprises du secteur des sciences du vivant étaient à 90% composées d’employés. Le Setca continuera à représenter ces entreprises-là (comme les grands noms du pharma comme GSK par exemple), même si l’ensemble du secteur de la chimie sera dorénavant sous bannière Centrale générale.

D’après Eric Neuprez, il est impossible de dire aujourd’hui combien d’affiliés chacune des centrales représentera dans le futur. Mais les grands équilibres devraient être préservés.

"On va pouvoir coller à la réalité de terrain, explique de son côté Myriam Delmée, la vice-présidente du Setca. Et être en ordre de marche pour négocier dans les secteurs et commissions paritaires, notamment sur le pécule de vacances qui reste à harmoniser, mais aussi en vue des élections sociales de 2020."

Car l’enjeu se situe là aussi. Les syndicats vont devoir présenter des listes uniques sans distinction de statut lors des prochaines élections sociales. Il fallait donc répondre à ce défi.

Economies

Mais rationaliser, et économiser les moyens, c’est aussi le but avoué de ce travail de réorganisation. Un travail qui se fera aussi sous l’impulsion du gouvernement. Les partenaires sociaux doivent réduire le nombre de commissions paritaires.

"Il ne faut pas oublier qu’on est là aux services de nos affiliés, qu’ils cotisent chez nous. Et que cet argent ne doit pas servir à multiplier les postes dans les commissions paritaires, dit Eric Neuprez. Certains délégués doivent parfois gérer 50 commissions paritaires différentes. En rationalisant, cela diminuera la charge de connaissance dont ils ont besoin, et cela leur permettra d’avoir des compétences plus poussées dans les secteurs dont ils auront encore la charge. Et ça, c’est tout bénéfice pour l’affilié…"

Avoir plusieurs représentants de centrales au sein d’une même commission paritaire entraîne une perte d’efficacité Tony Demonte Secrétaire général adjoint de la CNE

Gagner en efficacité, c’est aussi un argument avancé par Tony Demonte, le secrétaire général adjoint de la CNE, la centrale employé de la CSC. La CNE est aussi en négociation avec la centrale "batiment-industrie-énergie" de la CSC, l’équivalent de la CG. "Avoir plusieurs représentants de centrales au sein d’une même commission paritaire entraîne une perte d’efficacité. Le travail est en cours de finalisation, le résultat ne sera pas identique à celui de la FGTB, mais il s’agit pour nous aussi de faire des économies d’échelle."