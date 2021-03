Accord interprofessionnel: une grève prévue le 29 mars dans le secteur privé

La FGTB et la CSC prévoient une grève le 29 mars dans le secteur privé.

"Grève", le mot est désormais lâché. Lassés de se heurter à une fin de non-recevoir du banc patronal concernant leurs demandes sur la marge salariale, les syndicats ont décidé de passer à la vitesse supérieure , a-t-on appris à bonnes sources. En front commun? Pas tout à fait. Si la FGTB et la CSC sortent les crocs , la CGSLB préfère visiblement rester sur la touche pour l'instant.

Le motif de grève concerne le plafond d'augmentation des salaires pour 2021 et 2022, fixé à 0,4% par le Conseil central de l'économie.

Attention, les actions symboliques dans quelques entreprises ne sont plus à l'ordre du jour, désormais on parle bien d'une grève dans le secteur privé le 29 mars . "Il faut un déclic pour débloquer la situation", nous explique un responsable syndical.

La décision et les modalités de cette action seront officialisées dans les prochaines heures. Rappelons-le, le motif de grève n'est autre que le plafond d'augmentation des salaires pour 2021 et 2022, fixé à 0,4% par le Conseil central de l'économie. Depuis la publication de ce chiffre le 14 janvier, les organisations syndicales n'ont eu de cesse de dénoncer une "aumône", dont le calcul a été effectué via le "logiciel truqué" de la loi de 96.