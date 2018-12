Accorder syndicats et patrons sur la pénibilité? Mission impossible…

Dans ce rapport, il semblerait que les conciliateurs tirent le constat qu’il n’est pas possible d’établir de convergences sur une liste de fonction pénibles basée sur des critères objectifs étant donné que les partenaires sociaux ne sont déjà pas d’accord sur le texte de loi qui sert de base aux discussions. On ne peut obtenir d’accord sur les détails quand il n’y a déjà pas d’accord sur le projet principal. Un peu comme si on attendait d’un couple de dire où il veut partir en voyage de noce alors qu’il n’a pas encore décidé du contrat de mariage… On voit donc ici ressurgir le grand fondement qui guide toute négociation: celui du "tout est dans tout". Un sacro-saint principe auquel ne dérogent jamais patrons et syndicats.