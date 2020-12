Accuser sans preuve son salarié peut coûter cher

Accuser sans preuve n’est pas une bonne politique de gestion du personnel et peut coûter cher si cela conduit à un licenciement du membre du personnel supposé "coupable".

Cinq lettres de menaces

Après 15 ans d’ancienneté, elle reçoit des lettres de menaces injurieuses sur son lieu de travail, la visant elle et son fils. Elle dépose plainte auprès de la police et est entendue à plusieurs reprises. Sur une période de 20 mois, cinq lettres lui sont adressées.

Bref, de victime, elle est transformée en coupable puisque le détective et deux collègues la soupçonnent d’être elle-même la rédactrice de ces correspondances.

Sa plainte pénale est classée sans suite et l’enquête interne ne débouche sur rien .

Le jour de sa dernière audition par le détective, elle est licenciée avec paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. La lettre de rupture n’est pas motivée et le C4 qui lui est délivré mentionne qu’elle " ne remplit plus les attentes liées à sa fonction ".

Motif manifestement déraisonnable?

Pour rappel, depuis la CCT 109 début 2014, un licenciement peut être sanctionné d’une indemnité comprise entre 3 et 17 semaines de rémunération, s’il est reconnu comme "manifestement déraisonnable".

Il en est ainsi lorsque le licenciement n’est pas fondé sur l’aptitude ou la conduite du travailleur, ni sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise et s’il n’aurait pas été décidé par un employeur "normal et raisonnable".