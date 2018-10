Acquittement général au procès Socfin-Hubert Fabri

La 1a justice acquitte l'homme d'affaires belge Hubert Fabri et ses sociétés Socficom et Socfinco, des entités de la puissante galaxie Socfin.

