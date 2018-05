Acquittement général pour les auteurs du "casse du siècle"

Rappelez-vous. Nous sommes le 18 février 2013. Il est 19h53. Une équipe de huit personnes réalise le braquage le plus audacieux et efficace de l’histoire du pays sur le tarmac de Brussels Airport. À bord d'une Mercedes Viano et d'une Audi A8, ils pénètrent dans l'enceinte et braquent le personnel du Folker 100 Helvetic Airway. Sous les yeux des 29 passagers et 4 membres de l'équipage, ils dérobent 120 colis contenant du rhodium, des métaux précieux, de l’or, du platine, des diamants taillés et non taillés. Montant du butin: près de 38 millions d'euros.