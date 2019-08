Action d'Amnesty devant l'ambassade d'Iran à Bruxelles

Lundi 30 juillet, le médecin irano-suédois a été transféré, les yeux bandés, de l’aile de la prison d’Evin où il était incarcéré vers un lieu tenu secret. L’ONG est extrêmement inquiète, car Ahmadreza Djalali est en très mauvaise santé et peut être exécuté à tout moment. Munis de pancartes avec l’inscription "Where is Djalali?" et de masques à l’effigie de l’universitaire, les militants d’Amnesty ont demandé à l’Iran d’annuler sa condamnation à mort. Quelque 125.000 personnes ont signé en Belgique une pétition pour réclamer sa libération.