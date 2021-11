Actiris et le Forem doivent séduire les patrons de la construction

Le secteur de la construction manque cruellement de bras. Les entrepreneurs se tournent trop rarement vers les organismes de placement, qui tentent de se rapprocher du secteur.

Au mois d'octobre, Actiris ne comptait dans ses fichiers que 571 offres d’emploi pour le secteur de la construction (dont 232 arrivées durant le mois), alors que le secteur pleure pour trouver de la main d’œuvre qualifiée à Bruxelles. Au Forem, 3.000 opportunités d’emploi sont dans les cartons de l’organisme de placement (dont 1.046 arrivées en octobre), à peine la moitié des postes vacants dans la construction wallonne (7.000, d’après les chiffres du secteur).

18.000 emplois Au deuxième trimestre, la construction cherchait 18.000 paires de bras pour toute la Belgique.

Et pourtant, les besoins en main d’œuvre ne cessent de grimper: 18.000 emplois étaient vacants au deuxième trimestre de cette année pour l’ensemble du pays, et ça continue de monter, nous dit-on à la Confédération Construction. "Les inondations de juillet et les plans régionaux d’investissement dans la rénovation vont faire encore gonfler les besoins", explique Francis Carnoy, le directeur de la Confédération Construction wallonne. Il évoque un besoin de 10.000 paires de bras rien que dans sa Région à l’horizon 2022-2023. À Bruxelles, Sihame Al Barajraji, manager au sein de la fédération patronale, évalue à 8.000 postes les besoins futurs du secteur à l’horizon 2050.

Pourquoi alors si peu d’offres arrivent-elles dans les organismes de placement? Le ministre de tutelle bruxellois, Bernard Clerfayt, avait déjà pointé le problème du doigt dans nos colonnes, regrettant que malgré les besoins, peu d’offres arrivent jusque sur la table des agents d’Actiris. Pourtant, les candidats ne manquent pas. Chez Actiris, en octobre, 4.711 demandeurs d’emploi inoccupés étaient inscrits dans le listing "construction". Le Forem signale de son côté que 1.400 demandeurs d’emploi correspondaient aux profils demandés pour les huit "super-jobsdays" dédiés à la construction réalisés début octobre.

Tradition orale

Qu’est-ce qui explique cette frilosité des employeurs envers les organismes de placement? La première raison, c’est la tradition orale chère aux entrepreneurs. Sur les chantiers, le bouche-à-oreille fonctionne à plein. "La construction, c’est un secteur de proximité", nous dit Francis Carnoy. "Quand un entrepreneur cherche un ouvrier, il va d’abord demander à ses équipes si l’un ou l’autre n’a pas un frère, un cousin, un ami prêt à venir bosser."

"Le travail qui est fait aujourd’hui, c’est de réactiver la confiance des entreprises envers les organismes de placement." Sihame Al Barajraji Manager au sein de la Confédération Construction Bruxelles

"Les entreprises n’ont pas le réflexe d’Actiris ou du Forem", nous dit Sihame Al Barajraji. "Pour les postes d’ouvriers en tout cas, ils ont toujours fonctionné de cette manière."

La responsable admet pourtant que les mentalités doivent changer chez les entrepreneurs. "Avec Select Actiris aujourd’hui, il y a un véritable accompagnement des entreprises. Un screening plus efficace des demandeurs d’emploi est réalisé, notamment avec Construcity, le pôle emploi-formation pour le secteur. Le travail qui est fait aujourd’hui, c’est justement de réactiver la confiance des entreprises envers les organismes de placement."

"Il y a en effet une méfiance historique persistante", dit Francis Carnoy. "L’administration du Forem est assez lourde, et la culture, pendant longtemps, a été de devoir gérer un trop plein de chômeurs avec peu de travail disponible. Aujourd’hui, c’est tout l’inverse, et il faut s’y adapter."

"Les étrangers qui viennent chez nous travaillent par nécessité, ils veulent nourrir leur famille et rentrer chez eux dès qu’ils le pourront. Les jeunes, ici, n’ont pas cette motivation." Un entrepreneur en voirie

"Beaucoup de chercheurs d’emploi n’ont pas de véritables qualifications dans le domaine de la construction", poursuit sa collègue bruxelloise. "Ils ont travaillé quelques jours comme peintre, et du coup, ils s’enregistrent comme tel." Or, la construction nécessite bien plus de qualifications que quelques heures de bricolage.

"J'ai besoin de gens polyvalents"

Le gérant d’une entreprise de travaux de voirie, par ailleurs administrateur de la Confédération Construction Namur, nous explique ses problèmes à recruter des jeunes. Quand il se tourne vers le Forem, notre patron wallon ne trouve pas la perle qu’il cherche. "Les grandes entreprises trouvent plus facilement leur bonheur. Moi, j’ai une petite entreprise, j’ai besoin de gens polyvalents et compétents, capables aussi bien de conduire des camions que de charger ou manier les outils. Et des gens en qui je puisse avoir confiance. Le matériel qu’on leur confie, il vaut jusqu’à 300.000 euros…"

Le patron dit avoir essayé de travailler avec l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises '(Ifapme). "Sur 5 jeunes, 1 seul reste jusqu’au bout. Les étrangers qui viennent chez nous travaillent par nécessité, ils veulent nourrir leur famille et rentrer chez eux dès qu’ils le pourront. Les jeunes, ici, n’ont pas cette motivation."

"Une enquête a été lancée fin septembre auprès des employeurs pour identifier leurs besoins et attentes." Anaïs Sorée Porte-parole d’Actiris

Le Forem a mis en place un service d’aide au recrutement pour les petites entreprises. "C’est le programme coup de poing pénurie", dit Thierry Ney, le porte-parole du Forem. Ils font une présélection de candidats afin de leur offrir une formation sur mesure, en entreprise.

"J’ai voulu y faire appel", raconte notre entrepreneur, "mais il y a un seuil: 8 personnes. Moi, avec mon équipe de 19 ouvriers, je ne peux pas me le permettre." La solution serait alors de s’associer avec d’autres TPME pour entrer dans le programme. L’entrepreneur l’envisage. "C’est tout à fait possible, d’autres l’ont déjà fait", acquiesse Thierry Ney.

Se rapprocher des entreprises

La Confédération Construction constate néanmoins un changement dans le chef du Forem et d’Actiris. Il y a une volonté de se rapprocher des entreprises.

Au Forem, depuis l’an dernier, des groupes de travail régulier ont été mis sur pied pour identifier les priorités du secteur. "Ils travaillent aussi sur la question des formations. 1.000 places ont été ouvertes pour la construction, ils organisent régulièrement des jobsday, ils font du screening pour les entreprises", ajoute Francis Carnoy.

À Bruxelles aussi, des initiatives ont été lancées par Actiris pour resserrer les liens avec les entreprises. "Une mission de veille sectorielle a été mise en place via les pôles emploi-formation. Une enquête a aussi été lancée fin septembre auprès des employeurs pour identifier leurs besoins et attentes", dit la porte-parole d’Actiris Anaïs Sorée. Mais tout cela doit encore percoler jusque dans les TPME.

"Ce métier, on l'a trop dévalorisé" "Le métier est dur, il faut travailler dehors, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, pour un salaire qui n’offre pas une différence qui motive suffisamment celui qui a la possibilité rester chez lui et faire un peu de noir." Voilà comment se justifient, en partie, les pénuries dans la construction, aux yeux d'un entrepreneur en voirie. "La construction, c'est pourtant un secteur qui paie vraiment bien", dit Thierry Ney au Forem. "Le salaire minimum est le deuxième plus élevé après celui de la chimie", rappelle Francis Carnoy. Les avantages extralégaux sont aussi nombreux : assurance hospitalisation, primes… Mais la motivation manque et le métier souffre toujours d'une image négative. "Pendant des années, on l’a dénigré, en faisant de ces filières des filières de relégation. Tu n’aimes pas l'école? Tu finiras maçon. Et c’était la honte. À côté de cela, on a véhiculé l’image de l’entrepreneur bandit. Je ne sais pas comment on peut changer cela…", dit notre entrepreneur. "Dans mon équipe, j’ai plusieurs travailleurs roumains", explique-t-il. "Ils viennent faire le travail que les Belges ne veulent pas faire. Et ces gens méritent le respect, ils travaillent dur et bien, ils savent tout faire et le matin, quand ils arrivent, ils ont la banane. Pour le moment, ce sont les seuls à compenser les départs des travailleurs plus âgés." Le secteur souffre en effet d'une pyramide des âges vieillissante. "Il faut revaloriser les métiers, montrer qu’ils sont riches de sens", dit Francis Carnoy. "Ce ne sont pas des bullshit jobs, mais des emplois sources de fierté, qui ont une utilité sociale et environnementale. Ce sont des métiers qui sont entrés dans la transition technologique, ils ne sont plus aussi lourds. Mais ce discours positif, il faut qu’il soit porté en commun, patrons, syndicats et gouvernement."