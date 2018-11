Affaire Boël: Albert II doit se soumettre à un test ADN

"La cour a tout d'abord établi qu'Albert II ne pouvait pas intervenir dans la contestation de paternité de Jacques Boël, demandée par ma cliente", a exposé à l'agence Belga Me Uyttendaele, l'un des avocats de la plaignante. "Elle a ensuite établi que même s'il y a possession d'état, c'est-à-dire qu'il y a eu des liens de père à fille entre Jacques et Delphine Boël, sa demande doit être examinée. Elle a estimé donc que son action était fondée. Elle a ensuite constaté que Jacques Boël n'est, ni en droit, ni en fait, le père de Delphine", a expliqué l'avocat. "Ainsi, dans les trois mois au plus tard, Delphine Boël ne sera plus la fille de Jacques Boël dans les registres de l'Etat civil. Et, dans ce même laps de temps, Albert II devra se soumettre à un test ADN", a-t-il précisé.