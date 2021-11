Air Belgium et Pharmasimple s'affrontent en justice

La compagnie aérienne réclame le paiement d'une facture. La parapharmacie en ligne exige d'être livrée complètement.

C'était une première. Dès le début de la crise du coronavirus, la compagnie aérienne Air Belgium et la parapharmacie en ligne Pharmasimple avaient trouvé un accord pour ramener des oxygénateurs et des masques de Chine vers la Belgique. Bel exploit quand on sait qu'Air Belgium ne transporte habituellement que des passagers.

Au total, il y aura trois rotations effectuées entre la Belgique et la Chine par Air Belgium pour le compte de Pharmasimple. Si tout se déroulait bien en apparence, Pharmasimple suspendra le paiement de la facture de 270.000 euros prévue pour la troisième (et dernière) rotation poussant la compagnie aérienne, défendue par Dimitri de Bournonville (Kennedys law) à intenter une action en justice devant le tribunal de l'entreprise de Bruxelles afin faire condamner la parapharmacie à payer sa facture.

En réalité, comme l'a expliqué l'avocat de la compagnie aérienne, si Pharmasimple a refusé de payer la facture pour la troisième livraison, c'est parce qu'une partie de la première livraison n'était pas arrivée à bon port. Lors du premier vol, faute de temps, 320 cartons contenant des oxygénateurs et des masques de protection (valeur d'achat 290.000 euros) ont dû être laissés sur le tarmac de l'aéroport de Shanghai. Pour l'avocat d'Air Belgium, la contestation de Pharmasimple est intervenue tardivement dans le processus. Et l'avocat d'expliquer que le paiement par la parapharmacie de la première facture (portant sur le vol litigieux) entraînait de facto une acceptation de celle-ci.

"Sur place, l'avion a attendu tant qu'il a pu pour faire entrer le chargement, mais à un moment, il a fallu prendre la décision de décoller". Dimitri de Bournonville Avocat d'Air Belgium

Air Belgium ne conteste pas d'avoir dû laisser 320 caisses sur le tarmac. Pour la compagnie aérienne, ce sont des retards lors du dédouanement des marchandises, une opération effectuée par des représentants de Pharmasimple, qui ont forcé l'avion à décoller sans avoir eu le temps d'embarquer toutes les boîtes. Le créneau horaire dont disposait Air Belgium était écoulé et si l'avion était resté sur place une minute de plus, l'appareil et son équipage auraient dû se mettre en quarantaine durant deux semaines. "Sur place, l'avion a attendu tant qu'il a pu pour faire entrer le chargement, mais à un moment, il a fallu prendre la décision de décoller", a plaidé Dimitri de Bournonville.

Pharmasimple, défendue par Jean-François Germain (Fieldfisher), a précisé que 75% de la première facture avait été payée avant le premier vol, raison pour laquelle aucune contestation n'avait été émise à ce moment-là. Ensuite, il semble qu'Air Belgium a toujours laissé entendre qu'elle allait trouver une solution afin de finalement jeter le gant et de décliner toute responsabilité dans cette affaire de caisses laissées sur le tarmac de Shanghai.

"Air Belgium avait l'obligation de livrer la totalité de ce qui était prévu." Jean-François Germain Avocat de Pharmasimple

Pour Pharmasimple, la lettre de transport - qui prévoit les quantités à transporter - est la clé de voute de ce dossier et la responsabilité d'Air Belgium est engagée. Pour Pharmasimple, cette question du retard n'a pas de raison d'être. "Air Belgium avait l'obligation de livrer la totalité de ce qui était prévu", a plaidé Jean-François Germain. Aujourd'hui, la parapharmacie veut qu'Air Belgium soit condamnée à rapatrier la marchandise en question avec une astreinte de 10.000 euros par jour de retard. À défaut, Pharmasimple demande au tribunal de désigner une autre compagnie aérienne pour ce faire, aux frais d'Air Belgium. Enfin, comme plus personne n'est certain de retrouver la marchandise en question, Pharmasimple a estimé le coût de son dommage à 490.000 euros.

En fin d'audience, à la suite d'une demande de la présidente, les deux parties ont accepté l'idée d'une dernière tentative de discussion avant que l'affaire ne soit prise en délibéré.