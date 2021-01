Alain Hubert: "Il faut maintenir un cap stratégique en Antarctique"...

Blanchi par la justice après avoir été inculpé de prise d'intérêts, Alain Hubert fourmille de projets et d'envies à la station polaire Princesse Élisabeth.

À l'écran de notre ordinateur, l'image d'Alain Hubert n'apparaît pas. C'est la voix de l'explorateur qui nous arrive en ligne droite de la station polaire Princesse Élisabeth, où l'homme est en train de clôturer une nouvelle saison en Antarctique. "La caméra de mon ordinateur est cassée et ici, en Antarctique, il n'y a pas de magasin à tous les coins de rue pour en racheter une." L'homme est détendu. Après des années d'ennuis judiciaires, la menace d'un renvoi en correctionnelle vient de s'éloigner définitivement. En effet, une ordonnance rendue récemment par la chambre du conseil vient de blanchir Alain Hubert, qui avait été inculpé pour prise illégale d'intérêts et abus de biens sociaux. Dans cette affaire, l'explorateur était défendu par Gilles Vanderbeck et Luc Depré.

À la base de cette procédure, on retrouve Philippe Mettens, l'ancien directeur de la politique scientique (Belspo). Ce dernier avait porté plainte et l'affaire avait été mise à l'instruction chez le juge Michel Claise."Tout a commencé en 2013, quand le directeur de Belspo n'obtenait pas la rupture des accords de partenariat qui ne lui convenaient pas. Il a espéré mettre la Fondation polaire hors-jeu en médiatisant une plainte pénale contre moi, en amalgamant un supposé conflit d'intérêts avec un soupçon d'enrichissement personnel, ce qui est l'essentiel du réquisitoire dressé contre moi", nous a expliqué Alain Hubert.

4,5 millions d'euros Le montant versé par l'État à la Fondation polaire en 2017 lors de la signature de la "Pax Antartica".

Il faut se rappeler que la collaboration entre l'État et la Fondation polaire internationale (IPF), qui gère la station polaire Princesse Élisabeth, date du mois de juin 2007, quand les parties ont signé une convention de partenariat. La Fondation s'engageait à concevoir et gérer la station avant de la céder à l'État. Le conflit judiciaire entre l'État et la Fondation a duré des années avant que les autorités et la Fondation ne signent une "Pax Antartica". Dans ses grandes lignes, cet accord de paix prévoyait que la station soit gérée par la Fondation polaire – présidée par Alain Hubert – jusqu'en 2023, avant que cette tâche ne fasse l'objet d'un marché public. Au moment de l'accord, l'État avait versé 4,5 millions d'euros à l'IPF, pour "solde de tout compte". Pourtant, l'accord n'a jamais été appliqué, la Fondation et l'État travaillent main dans la main comme c'était le cas avant le conflit qui les a opposés et cette solution à la belge semble aller à tout le monde. "Depuis quatre ans, on fonctionne dans l'ancien système. On signe un nouveau protocole chaque année et on fonctionne comme on a toujours fonctionné, à la plus grande satisfaction des parties", précise Alain Hubert.

Retour aux accords de base

Si Alain Hubert est particulièrement content de l'ordonnance rendue récemment, c'est parce qu'elle renvoie aux accords de base qui, depuis le début, scellent la collaboration entre l'État et l'IPF.

Et s'il n'est pas question de conflit d'intérêts dans le chef d'Alain Hubert, a estimé la chambre du conseil, c'est parce que le législateur a eu la volonté de confondre les intérêts de la Fondation et de l'État. "Je suis content de voir ma loyauté reconnue aux accords passés avec le gouvernement", nous a encore expliqué Alain Hubert qui, depuis 2007, passe quatre mois par an en Antarctique. Au passage, ce dernier précise que la Fondation ne dégage aucun bénéfice et que tout est fait en toute transparence avec l'inspection générale des finances.

Ces affaires judiciaires ont surtout pesé sur ses proches et moins sur lui-même, estime Alain Hubert. "Je suis un entrepreneur, un explorateur et un guide de haute montagne, je sais parfaitement que nous évoluons toujours dans une situation de risque."

Douze ans après sa construction, la station polaire Princesse Élisabteh continue donc à tourner à plein régime et elle est à ce jour la seule station polaire zéro émission, ce dont son concepteur n'est pas peu fier. "Cela signifie que la Belgique est leader en ce domaine, ce qui est d'autant plus fort maintenant que la problématique climatique est sur toutes les lèvres. Nous montrons l'exemple en Antarctique."

Maintenir un cap stratégique