Alain Raviart (re)devient porte-parole du cdH

Alain Raviart, connu comme chroniqueur politique sur la chaîne de télévision RTL-TVi, va rejoindre tout prochainement le cdH, a-t-il indiqué dans une interview publiée par 'La DH'. Cette entrée en fonction est prévue "le plus rapidement possible", sans doute dès la semaine prochaine, a précisé la porte-parole et responsable nationale de la communication du parti humaniste, Fanny Charpentier.

Son rôle sera de "commenter l'actualité politique" et de "davantage parler sur tous les sujets", a-t-elle ajouté. Il affirme vouloir être ne pas être un porte-parole qui passe les messages, mais peser dans le débat, à la manière d'un Raoul Hedebouw au PTB ou d'un Georges-Louis Bouchez, qui était porte-parole de campagne au MR.

Ancien collaborateur de Milquet

Alain Raviart a été journaliste de 1993 à 2001 pour la chaîne de télévision RTL-TVi et la radio Bel-RTL. Il avait ensuite rallié le PSC comme proche collaborateur de la présidente du parti social-chrétien, Joëlle Milquet, contribuant notamment au changement de nom en centre démocrate humaniste (cdH) en mai 2002. Il avait quitté le parti humaniste en novembre 2008 après huit ans passés comme directeur de la communication - certains le qualifiant de "spin doctor" - pour embrasser une "autre voie professionnelle", tout en démentant l'existence de tout différend entre lui et Mme Milquet ou ses mandataires et dirigeants.

C'est une sorte de deuxième mi-temps pour moi au cdH. Alain Raviart

Alain Raviart dirige une société spécialisée dans la communication et en particulier "de crise", KO Communications, qui a noué un "accord privilégié" avec l'agence de publicité Mc Cann-Erickson, tout en étant "consultant politique" sur RTL-TVi et Bel RTL, précise le site de son agence. Il a également collaboré avec les organisateurs de la Foire agricole de Libramont, l'un des principaux évènements en plein air de Wallonie, et tient une chronique dans Paris-Match.