Amaury Caprasse, l'autre disciple de Paul Magnette...

Jetons un peu de lumière sur cette personnalité de l'ombre née en 1985. C'est par les sciences qu'Amaury Caprasse est entré dans la vie d'étudiant. "Une grande passion", dit-il, qui l'a conduit vers des études d'ingénieur civil sur le conseil tout en sagesse de ses parents. Maman est déléguée médicale et papa cinéaste. Il optera pour l'électromécanique et se spécialisera dans les domaines de la production et du transport de l'énergie."Domaines dans lesquels je n'ai finalement jamais travaillé", sourit cet ancien étudiant de l'ULB. Il rencontre Dermine lors un cours sur le "management humain" organisé à Solvay. Diplôme en poche, c'est avec un esprit "structuré et orienté sur la résolution des problèmes" qu'il court vers les bras tendus de McKinsey. Il n'y travaillera pas directement avec Thomas Dermine mais la ligne de CV fait encore un point commun entre les deux amis.