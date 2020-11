Amélie: "Je suis retournée chez mes parents, ce n'est pas facile"

Amélie, étudiante en 2e Master en neuropsychologie, finance seule ses études. "Mes parents n'en ont pas les moyens, je bénéficie d’une bourse d’aide sociale de l’UCLouvain, en plus d’un minerval réduit." Cette aide lui permet de payer le loyer de sa colocation et les charges. Rien d'autre. Sa nourriture, son essence, ses loisirs, elle les finançait avec ses deux jobs étudiants. "Je travaillais environ 12 heures par week-end, dans un salon de thé à Namur, et de temps en temps pour une coopérative paysan-artisan." Mais comme beaucoup d’autres, Amélie a perdu son job avec le Covid. "Je suis retournée chez mes parents pour éviter de me retrouver dans de trop grosses difficultés. Mais ce n’est pas facile quand on est indépendante. Il faut se réadapter, chercher un nouvel équilibre."