Amendes renforcées pour les "lockdown party"

Les procureurs généraux ont communiqué ce mardi de nouvelles mesures visant à renforcer les sanctions pour non-respect des règles sanitaires à la veille de Noël.

Le collège des procureurs généraux s'est réuni lundi afin de s'accorder sur une série de sanctions plus strictes. Il a divulgué mardi sa nouvelle circulaire censée permettre notamment de clarifier l'importance de l'État de droit en matière de contrôles des mesures sanitaires. Le collège a souligné le traitement prioritaire des infractions liées au Covid-19 et s’est montré plus sévère vis-à-vis des "lockdown party".

4.000€ Le procureur du Roi pourra infliger une amende allant jusqu'à 4.000€ pour les organisateurs de "lockdown party".

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (sp.a) avait réagi mardi matin sur Radio 1: "Nous sommes à un moment très risqué". Le ministre socialiste plaidait hier pour une réaction plus forte contre les "20% de la population qui gâchent" les efforts des Belges. Voilà qui est chose faite. La Belgique durcit le ton à quelques jours des fêtes de fin d'année.

Menaces de l'État de droit

Ce week-end, la zone de police limbourgeoise avait annoncé vouloir utiliser des drones équipés de caméras thermiques. De quoi se poser des questions sur les libertés individuelles ainsi que sur le respect de la vie privée. Mais les procureurs généraux se sont voulu rassurants: "L'usage de drone à des fins judiciaires pour rechercher les infractions, c'est non!". Leur usage serait "disproportionné" et "tout procès-verbal identifié à partir d'un drone sera classé sans suite". Ignacio De La Serna, procureur général de Mons, souligne toutefois que l'utilisation de drones reste possible à des fins exclusivement administratives afin de vérifier les flux dans les espaces publics uniquement.

"Ce sont des comportements inadmissibles, intolerables et irrespectueux pour tous le personnel soignants et pour tous les restaurateurs qui doivent fermer." Ignacio De La Serna Procureur général de Mons

Enfin, le domicile est inviolable ce qui rend les visites domiciliaires par les forces de l'ordre interdites. Elles seront possibles sous trois conditions: une ordonnance du juge d'instruction permettant une perquisition, le consentement écrit au préalable par le propriétaire des lieux et seulement si l'infraction est en court.

Durcissement des sanctions pour les "lockdown party"

Les procureurs généraux ont estimé qu'il fallait être plus strict à propos de ces soirées illégales. Le procureur du Roi pourra donc infliger une amende de 750€ pour les participants et allant jusqu'à 4.000€ pour les organisateurs. Le procureur de Mons souligne que c'est bien le caractère "organisé" qui est visé et que "le procureur du Roi pourra également saisir le matériel utilisé (sono, pompe à bière, véhicule des organisateurs, GSM…). Il aura aussi la possibilité de procéder à la saisie des véhicules des participants. Ce sont des comportements inadmissibles, intolérables et irrespectueux pour tout le personnel soignant et pour tous les restaurateurs qui doivent fermer" a-t-il conclu.

Agitation politique

Les "lockdown party" qui ont été interrompues ce week-end à Bruxelles, Malines et Bruges ont suscité de vives réactions au sein de la sphère politique belge. Le ministre de la Santé met en garde contre le fait que la Belgique pourrait suivre la voie des Pays-Bas, qui a annoncé ce mardi un reconfinement de cinq semaines. Dans ce nouveau contexte, le Comité de concertation attendu vendredi pourrait préciser de nouvelles mesures pour la Belgique.

Le collège des procureurs généraux a rappelé que "le traitement de ces dossiers était une priorité. Nous estimons que c'est un contentieux prioritaire qui garantit la santé publique de la société".

À l'heure actuelle, 80.000 dossiers d'infractions pour non-respect des mesures ont été clôturés et 40.000 transactions financières ont été effectuées.