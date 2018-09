Après dix ans de crise, quel bilan pour la Belgique?

La crise a débuté à la fin juin 2007 (difficultés de deux fonds spéculatifs de Bear Stearns) et cela s’est accentué avec le gel de trois fonds monétaires de BNP Paribas touchés par les subprimes, le 9 août 2007. La suite est connue: faillite de Lehman en 2008, chute de Fortis et de Dexia, et crise de la dette souveraine européenne en 2011-2012. Dix ans de crise qui ont fait pas mal de dégâts.