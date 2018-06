Arrestation du journaliste de la RTBF Himad Messoudi en plein travail

Le journaliste de la RTBF Himad Messoudi était en train de filmer l'action du groupe "Not in my Name" sur le chantier de l'extension du 127 bis lorsque son matériel a été confisqué par la police et lui-même et ses collègues ont été emmenés dans un fourgon de police. Ils ont finalement été libérés.

Le journaliste Himad Messoudi (RTBF) filmait ce matin à Steenokkerzeel, sur le chantier du nouveau centre fermé pour les familles, une extension au site 127 bis. En cette journée mondiale des réfugiés, vers 10h, des personnes du groupe Not in my Name ont envahi le chantier pour bloquer sa construction. "Ça, c'est passé dans calme", assurait le journaliste de la RTBF. Mais ensuite, celui-ci s'est vu apostrophé par la police. "La caméra a été confisquée", témoignait-il (au JT de 13h).

Et peu avant 13h, la police est entrée sur le site, pour faire des arrestations, toujours selon les dires d'Himad Messoudi.

Vue en plein écran

"Nous étions avec 3 collègues à travailler de façon normale, assure-t-il. Du côté de la police, on nous a demandé d'arrêter de filmer. Cinq minutes après, on nous a carrément pris notre matériel, même mon téléphone."

Le journaliste n'a donc pu terminer son reportage. Il témoignait au JT grâce à sa montre connectée... dans un fourgon de la police. Il s'est fait embarquer, en compagnie de son collègue Julien Vlassenbroeck et des techniciens. "On nous amène dans un commissariat de police", annonçait-il alors. Pourquoi?

"Nous n'avons pas eu d'actions particulièrement violentes, nous avons juste filmé ce qu'il s'est passé. Tout comme les personnes de 'Not in my Name' qui ont pris possession des lieux de façon très pacifique."

"La police nous a empêchés de faire notre travail", concluait le journaliste en route vers un commissariat... Le journaliste a été libéré peu après 14h, ainsi que ses collègues.