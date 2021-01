Attentats de Bruxelles: Salah Abdeslam et neuf autres inculpés renvoyés aux assises

Près de cinq ans après la double attaque suicide à l'aéroport et dans le métro bruxellois qui avait fait 32 morts et 340 blessés , la chambre du conseil a décidé de renvoyer aux assises dix des treize inculpés dans le dossier des attentats du 22 mars 2016. Parmi les 10 inculpés, le français, Salah Abdeslam . Les trois derniers ont bénéficié d'un non-lieu.

Pour rappel, le parquet fédéral avait requis le renvoi devant les assises de Salah Abdeslam, d'Oussama Atar, de Mohamed Abrini, de Sofien Ayari, d'Osama Krayem, d'Ali El Haddad Asufi, de Bilal El Makhoukhi et d'Hervé Bayingana Muhirwa et le renvoi en correctionnelle des frères Smail et Ibrahim Farisi. Mais la chambre du conseil ne l'a pas suivi et a décidé de renvoyer tous ces inculpés devant une même juridiction, la cour d'assises.