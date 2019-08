Au MR, c'est l'heure de Borsus, Crucke, Wilmès et Jeholet

Avec le départ annoncé de Charles Michel et de Didier Reynders, une importante page de l’histoire, souvent conflictuelle, du Mouvement réformateur se tourne.

Le départ annoncé pour l’Europe des deux principaux acteurs de la scène libérale belge francophone ne sera évidemment pas sans conséquence pour leur parti, le MR. Un MR dominé par les deux hommes et leurs clans depuis plus de 20 ans. Charles Michel président du Conseil Européen en décembre et Didier Reynders en route pour la Commission, le parti s’en trouve donc orphelin. Qui pour prendre la relève?

"On peut former un gouvernement fédéral très rapidement." Un élu libéral

Qu’on ne s’inquiète pas, il y a du monde. Et du monde de qualité, assure-t-on chez les bleus qui pour rappel, vivront une élection présidentielle interne avant la fin de l’année. Reste donc à déterminer qui mettre où. Cela dépendra largement de la composition des exécutifs qui se formeront à la Région wallonne et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Quant au Fédéral, on s’impatiente chez certains libéraux. "On peut former un gouvernement fédéral très rapidement", dit un de leur cador. Soit, mais si il n’y a encore aucune crise à proprement parler, aucune négociation formelle n’a encore démarré pour former un gouvernement.

La répartition des influences entre les cadors libéraux reste donc encore floue mais, déjà, quatre personnalités s’annoncent incontournables. Willy Borsus d’abord, et devant les autres. Le ministre-président wallon sortant est toujours cité comme candidat président potentiel du MR. Il doit son parcours des dernières années à Charles Michel qui devrait sans doute en faire son poulain. Mais sa pensée est parfaitement autonome et indépendante, "il n’est le sbire de personne", assure un libéral. Willy Borsus est également cité pour prendre d’importantes responsabilités exécutives, comme par exemple la ministre-présidence de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Que le grand Crucke me croque

Mais un autre Wallon jouit d’un poids politique important et pourrait se positionner comme concurrent. Il est hennuyer et s’appelle Jean-Luc Crucke. C’est le favori des proches de Reynders (Jeholet, Bacquelaine) et de Reynders lui-même.

"Ni les micheliens ni les reyndersiens ne veulent que les oppositions du passé continuent, tous préféreront un accord préalable à l’élection." Un mandataire libéral

Son franc-parler, son charisme et sa bonhomie en font un excellent client des médias dans lesquels on l’a d’ailleurs un peu trop vu durant l’été. Notamment pour vendre une tripartite PS-MR-Ecolo et s’afficher comme le libéral étant parvenu à maintenir des liens avec les autres partis. Cela a agacé en interne. Le ministre wallon aurait fait un peu trop d’ombre à Willy Borsus, glisse-t-on au MR. Jean-Luc Crucke se fait d’ailleurs plus discret. On lui prête également un profil fédéral. Il est bilingue, dispose d’une expérience ministérielle au niveau régional, mais préférerait demeurer à l’échelon wallon. Un ministère pourrait le dissuader de concourir à la présidence du parti. "Ni les micheliens ni les reyndersiens ne veulent que les oppositions du passé continuent, tous préféreront un accord préalable à l’élection", estime un mandataire.

Le boulevard liégeois de Jeholet

En attendant, la montée en puissance de Jean-Luc Crucke fait peur, entend chez les libéraux. En Hainaut, Denis Ducarme continue de peser en interne mais ce n’est plus le cas de Marie Christine Marghem et de Jacqueline Galant. On ne va pas oublier Georges-Louis Bouchez qu’on imagine déjà candidat à la présidence du parti. Son côté clivant fait toutefois douter de sa capacité à rassembler les libéraux. Il est également cité comme possible ministre fédéral. Le MR enverra une personnalité pour compléter le gouvernement. Le Montois mais aussi Sabine Laruelle sont cités.

> Lire Le MR tente de forcer la porte bruxelloise

C’est à Liège qu’il faut chercher un troisième poids lourd en la personne de Pierre-Yves Jeholet, reyndersien de son état et le seul prétendant crédible à la succession politique de Daniel Bacquelaine dans la province. Il a comme on dit un boulevard devant lui ce qui devrait le conduire à compter encore davantage au sein de son parti dans les années à venir.

La jeune garde bruxelloise aux aguets

La situation est moins claire dans la capitale. Sophie Wilmès, ministre fédérale du Budget et proche de Charles Michel, est de plus en plus clairement destinée au poste de vice-Premier en remplacement de Didier Reynders. Elle prend clairement de l’importance alors que ses ambitions pour la présidence du parti se sont éteintes cet été. Le parti semble aussi compter sur elle pour se relancer dans la capitale mais elle souffre de son implantation locale: la périphérie. Certains la voient remettre le MR bruxellois en selle avec Boris Dilliès bourgmestre d’Uccle. Le duo serait poussé par Charles Michel.

"Il faut en finir avec le copinage au MR, c’est la condition de son redressement." Un élu libéral bruxellois