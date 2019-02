Au boulot, une femme sur 25 a été agressée sexuellement

Depuis que le mouvement #MeToo dénonce le harcèlement et l’agression sexuels au travail, un nombre croissant d’entreprises a pris des mesures pour prévenir le fléau. Mais il y a encore du boulot, quand on écoute ce que disent les salariées sur le sujet, au travers d’un sondage mené en Belgique.

Le mouvement #MeToo, qui depuis 2017 dénonce le harcèlement et l’agression sexuels notamment dans le monde du travail, a-t-il modifié la perception des rapports entre hommes et femmes dans les entreprises? Une enquête menée par Tempo Team, la société de services en ressources humaines, apporte quelques éléments de réponse. Pour l’occasion, 250 entreprises et 1.800 salariés ont été sondés.