Aucune fermeture envisagée pour les écoles francophones

La ministre de l'Éducation Caroline Désir a transmis une nouvelle circulaire sur le coronavirus aux établissements scolaires. L'annulation des voyages scolaires n'est pas préconisée et aucune fermeture d'école n'est envisagée.

Cas suspect

Si un enfant ou un membre du personnel tombe malade dans les 14 jours suivant son retour de voyage, il est tenu de rester à la maison, rappelle-t-elle. Un contact avec le médecin de famille doit être pris par téléphone et il doit être fait mention des antécédents de voyage et des symptômes de l'enfant ou du membre du personnel concerné. Le médecin de famille pourra ensuite évaluer la situation et prendre les mesures appropriées.