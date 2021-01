Aux frontières de l’irrationalité

La chronique politique de Vincent Laborderie, politologue à l'UCLouvain

Souvenez-vous lorsque, il y a presque un an, Donald Trump parlait de « virus chinois » pour qualifier le Covid-19. On dénonçait alors, à juste titre, sa volonté non dissimulée de faire porter la responsabilité sur la Chine, agitant par là même la sinophobie et, plus généralement, sa volonté de construire des murs entre les peuples. L’ex-président américain jouait alors sur une peur primale, ancrée au plus profond des hommes et des nations : la conviction que le problème vient des autres et, plus encore, de l’étranger. Cette idée fonctionne pour tous les maux, qu’il s’agisse de criminalité, du terrorisme ou d’un virus.

Vue en plein écran Vincent Laborderie. ©Saskia Vanderstichele

Aujourd’hui, on ne parle plus de virus chinois. En revanche, on affuble les variants de nationalités diverses : anglais, sud-africains, brésiliens. Face à ces menaces, la Belgique a opté pour la solution la plus évidente : fermer les frontières. En effet, quoi de plus simple pour contrer les « variants étrangers » que de les empêcher d’entrer ? Mais à l’analyse, cette décision est bien plus basée sur la peur, pour ne pas dire la panique, que sur une démarche rationnelle.

Dans cette crise, l’irrationalité par rapport à l’étranger n’est pas nouvelle. Ainsi depuis des mois, le même traitement est réservé aux voyageurs, qu’ils reviennent de la Creuse (où le taux d’incidence est dix fois inférieur à la Belgique) ou du sud de l’Angleterre en pleine explosion du variant anglais.

L’interdiction actuelle est tout aussi indiscriminée. L’étranger est dangereux, point. À la peur de l’étranger s’est rajoutée celle de l’inconnu avec ce variant anglais, réputé être de 30% à 70% (vous apprécierez la marge) plus contagieux. Au passage, il convient de préciser que cette contagiosité accrue n’a jamais été démontrée. Il s’agit en réalité d’une simple corrélation : ce variant est majoritairement présent en Angleterre où l’on constate une flambée de l’épidémie. Du reste, la chute brutale du nombre de cas observé depuis deux semaines semble difficilement compatible avec une telle virulence. Il est donc tout à fait possible que cette troisième vague anglaise soit due à des circonstances favorables, et non au variant local.

Corrélation et causalité

Ne pas confondre corrélation et causalité constitue un des principes de base de la recherche scientifique. Mais il y a apparemment de nouveaux standards, dictés par une étrange conception du principe de précaution, qui commandent d’affirmer que la catastrophe est imminente sur simple observation d’une corrélation.

Il y a apparemment de nouveaux standards, dictés par une étrange conception du principe de précaution, qui commandent d’affirmer que la catastrophe est imminente sur simple observation d’une corrélation.

C’est ici que des experts alarmistes rencontrent des médias online avides de clics, ou des journalistes persuadés de participer à une mise en garde salutaire. Les cas de détection de variants anglais et sud-africains en Belgique ont achevé de convaincre les autorités d’agir. Chaque cluster, chaque hausse du nombre de cas détectés étaient en effet présentés comme un argument pour fermer les frontières. Alors qu’au contraire, cette progression montrait qu’il était déjà trop tard : le variant anglais est déjà bien présent en Belgique. Dès lors, quelle rationalité y a-t-il à interdire les déplacements, mis à part avec l’Angleterre et l’Irlande ?

Bien sûr, la Belgique n’a pas fermé ses frontières. Pour un pays qui est à la fois l’autoroute et le hub de l’Europe, une telle mesure est impossible. Le gouvernement a donc fait ce qu’il pouvait, c’est-à-dire pas grand-chose, en interdisant les voyages jugés « non essentiels ». Voilà qui pèse fort peu face à la masse de travailleurs transfrontaliers et de déplacements professionnels ou liés au transport de marchandises. Qu’importe l’efficacité, il s’agissait de répondre au réflexe populiste de peur de l’étranger. Ce faisant, on l’a légitimé.

Qu’importe l’efficacité, il s’agissait de répondre au réflexe populiste de peur de l’étranger. Ce faisant, on l’a légitimé.

Mais en interdisant les voyages « non essentiels », nos dirigeants ont apparemment oublié qu’ils empêchaient, outre le tourisme, les contacts familiaux des personnes d’origine étrangère. C’est une constante de la classe politique belge de faire comme si Bruxelles n’était pas le siège des institutions européennes ni l’une des villes les plus cosmopolites du monde.

Au total, c’est un peu plus d’un million et demi de personnes résidentes dans notre pays qui sont nées à l’étranger. Elles se sont installées en Belgique, depuis peu ou de longue date, en pensant arriver dans un pays particulièrement ouvert sur le monde et respectueux de la liberté de circuler, valeur cardinale de l’UE. Depuis cette semaine, elles se retrouvent, comme l’a titré Le Soir, «enfermé en Belgique» sans moyen de revoir leurs familles. Elles pensaient aussi s’établir dans un pays respectueux des droits humains. À tort, car pour rappel, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme garantit que «toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.» (art. 13-2). Mais que pèse le respect des droits fondamentaux face à la peur et les appels à la fermeture?