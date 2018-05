Avancée majeure de l'UCL dans la recherche de la lutte antibactérienne

Une équipe de chercheurs de l'UCL a découvert une protéine jouant un rôle important dans la bataille entre les bactéries et le système immunitaire.

Des chercheurs de l'UCL à Louvain-la-Neuve ont mis au jour une protéine qui joue un rôle majeur dans la bataille entre les bactéries et le système immunitaire. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives concernant le développement d'antibiotiques.

Or la protéine bactérienne CnoX, "au lieu d'être attaquée par l'hypochlorite (...), s'active, protège les bactéries de l'oxydation et aide les protéines endommagées à se replier correctement". "CnoX, produite par un grand nombre de bactéries", est par ailleurs "la première protéine identifiée possédant à la fois une activité chaperonne et une activité protectrice contre l'oxydation. Elle est essentielle à la survie des bactéries comme Escherichia coli, en présence d'eau de javel".