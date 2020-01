Axel Miller vient renforcer l'expertise du MR...

Georges-Louis Bouchez s’est plu à le dire dès le lendemain de son élection à la tête du MR: des nouvelles têtes apparaîtraient bientôt au top du parti. La première surprise du nouveau patron libéral est sortie du bois mercredi. Axel Miller, ex-CEO de Dexia et de D’Ieteren devient donc chef de cabinet du Mouvement réformateur. Un poste vacant depuis plusieurs mois et le départ d’une certaine Gaëlle Smet pour le Parlement européen où elle a suivi l’ex-président Olivier Chastel.

"Dans un monde qui se transforme rapidement, l’avenir appartient aux nouvelles générations et de nouveaux modes de fonctionnement et de gouvernance vont devoir être imaginés. Je me réjouis de pouvoir appuyer Georges-Louis, un jeune président ambitieux et dynamique, ainsi que l’ensemble de nos équipes, dans la vision qu’il souhaite développer pour le futur de notre pays et de tous nos concitoyens", déclare également l’ex-CEO dans le communiqué diffusé ce mercredi par le MR.