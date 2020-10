Bagarre de prétoire entre deux Couche-Tard

On voit passer de tout au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Ce fut encore le cas ce mercredi matin devant la juge des cessations appelée à trancher le différend entre deux Couche-Tard . Littéralement, les deux entreprises affichant cette même enseigne.

D'un côté, le demandeur , un groupe canadien qui possède plus de 16.000 magasins répartis dans 25 pays dans le monde . La spécialité du groupe? Le dépannage... Rien à voir cependant avec un camion qui viendrait dépanner une voiture. Non, au Canada, les dépanneurs sont des petites boutiques mettant en vente des produits de première nécessité.

Un logo fort semblable

Et c'est exactement ce que fait également la boutique Couche-Tard, une sorte de night shop situé à Virton. Précisons d'emblée que le magasin de Virton n'a aucun lien avec la chaîne canadienne. En réalité, cette dernière, découvrant l'existence d'un magasin portant le même nom qu'elle et affichant un logo fort semblable au sien a mis le night shop belge en demeure de cesser d'utiliser son nom et son logo. Faute de réponse, le groupe canadien, défendu par Pierre-Yves Thoumsin (Prioux Culot), a cité le night shop de Virton en justice.