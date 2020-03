Bart De Wever appelle à former un gouvernement d'urgence d'un an

Bart De Wever plaide désormais pour un gouvernement d'urgence notamment pour faire face à la crise sanitaire et la récession qui s'annonce.

Le président de la N-VA, Bart De Wever, préconise un gouvernement d'urgence d'une année. "Je préconise un gouvernement d'urgence d'un an pour lutter contre la crise", a-t-il déclaré sur VTM NEWS samedi après-midi. "Un ensemble de mesures de soutien est nécessaire pour l'économie et les travailleurs indépendants. Il faut maintenant se concentrer sur cela", a déclaré Bart De Wever. Et c'est seulement ensuite qu'il faudra examiner comment remettre le pays en ordre, estime l'Anversois.

"Nous allons sans doute vers une récession. Les partis de gouvernement doivent se concentrer sur cela. Nous devons nous donner la main. Nous n'avons pas le luxe d'attendre. Nous faire cela maintenant", a-t-il ajouté.

Le président du sp.a, Conner Rousseau, a quant à lui déclaré sur Twitter que quelque chose devrait être fait ce samedi. "Si rien ne bouge aujourd'hui, il n'y aura rien lundi. Ce serait inacceptable", a-t-il écrit en français.

Lundi, les commissaires royaux Patrick Dewael (Open Vld) et Sabine Laruelle (MR) devraient rendre visite au roi pour leur rapport final. "Plus de veto et d'ego. Si tout le monde montre un peu de bonne volonté, quelque chose peut arriver aujourd'hui", a poursuivi le président du sp.a.

Rappelons qu'il était question vendredi d'une reprise des contacts entre la N-VA et le PS afin d'évoquer l'hypothèse d'un gouvernement d'urgence, qui inclurait potentiellement aussi le MR, le CD&V, l'Open Vld et le sp.a. Certaines sources n’excluaient pas une visite des missionnaires royaux au Palais dans la soirée de vendredi pour demander à être déchargés de leur mission au profit de plusieurs préformateurs gouvernementaux.

"Si la priorité est vraiment de lutter contre le coronavirus, ce n’est peut-être pas le meilleur week-end de l’année pour changer de gouvernement et déstabiliser ce qui existe déjà" Une source proche des négociations