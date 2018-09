Bart De Wever veut saisir les smartphones des sans-papiers

Invité sur le plateau de "Terzake" ce jeudi soir, le président de la N-VA estime qu'il est possible de poursuivre des personnes qui sont en séjour irréguliers sur le territoire et ne demandent pas l'asile. Mais pas que. Bart De Wever a une nouvelle idée: saisir le smartphone des sans papiers dans le cadre de la procédure judiciaire.

C'était sans compter le président de la N-VA qui estime, au contraire, que c'est tout à fait faisable. Il propose même de confisquer le smartphone des sans-papiers de manière systématique dans le cadre de la procédure judiciaire. "Là, je vous garantis que le message passera très vite auprès des trafiquants d'êtres humains: la Belgique n'est pas 'the place to be'."