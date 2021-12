Bénédicte Linard: "Le Codeco doit revoir sa décision avant le 4 janvier"

Attaquée par le PS, la ministre Ecolo de la Culture se défend. Des plans de gestion adaptés à une épidémie évolutive sont disponibles, assure Bénédicte Linard.

Le monde de la culture est sens dessus dessous depuis le dernier Codeco. En première ligne, la ministre Bénédicte Linard (Ecolo) est aujourd'hui critiquée par le PS qui lui reproche de ne pas avoir suffisamment préparé le terrain, ce qu'elle réfute. L'Echo est revenu avec elle sur l'actualité de la semaine alors que le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, rencontrait les représentants du secteur. Dans la soirée, le Conseil d'État a toutefois suspendu l'arrêt quant à la fermeture des théâtres. "Le Conseil d’État rappelle qu’il n’est pas démontré que les salles de spectacle seraient des lieux particulièrement dangereux pour la santé, réagissait la ministre. La fermeture des salles de théâtre est donc levée. Rien ne sert d'attendre un nouvel arrêt avant de rouvrir les cinémas."

Le ministre-président Pierre-Yves Jeholet représentait la Fédération Wallonie-Bruxelles lors du Codeco de la semaine dernière. Quelle ligne aviez-vous fixée avec lui?

Les discussions que nous avions eues à la FWB concernant la culture portaient sur un allégement des mesures, une mise en cohérence des décisions du Codeco précédent. La question de la fermeture des cinémas et des théâtres n’était absolument pas à l’ordre du jour. La décision prise lors du Codeco est incompréhensible car tout existe pour accueillir le public en toute sécurité.

Georges Gilkinet, qui est vice-premier Ecolo et membre du Codeco, n’aurait pas pu appuyer davantage les intérêts de votre secteur ?

Je l’ai déjà dit : ils ont été trop peu nombreux à défendre la non-fermeture des théâtres et des cinémas. Georges Gilkinet est celui qui a été le plus loin pour faire en sorte que cette mesure n’ait pas lieu, notamment en proposant des alternatives qui n’ont pas été retenues. Je me réjouis désormais d'entendre Paul Magnette dire que cette décision de fermeture était une erreur. J'espère que ça permettra de la revoir au plus vite car elle n’a pas de sens. Par contre, dire que rien n’a été fait, c’est presque insultant pour ce secteur. On parle de deux ans de travail pour trouver des solutions.

Paul Magnette, le président du PS, reproche surtout l'absence d'une certification de la Fédération accordée aux lieux culturels sécurisés...

Moi-même, les scientifiques, le Gems, le commissariat Corona, nous avons acté que les lieux culturels étaient sûrs pour accueillir le public. Cela ne vient pas de nulle part. Dès mai 2020, la CIM Culture a travaillé à un premier plan de déconfinement, tout en pensant déjà aux perspectives. En janvier 2021, quand la situation est redevenue compliquée, on a lancé les événements tests, dont six ont été menés à partir de la Fédération. Ces événements, qu’on a corroborés avec les études internationales, prouvent que les lieux culturels peuvent accueillir du public en respectant des conditions spécifiques, et ce quel que soit le niveau de l'épidémie. C’est avéré et on n’a donc pas besoin d’un label supplémentaire.

Le Codeco de juillet dernier nous a demandé un plan pour le court, le moyen et le long terme, c’est exactement ce que nous avons fait. Notre plan événementiel propose des moyens d’action en fonction du niveau d’épidémie. Il a été fourni au Codeco, mais celui-ci ne l'a jamais validé. C’est pourtant ce dont nous aurions eu besoin aujourd’hui.

N’avez-vous pas l’impression d’être inaudible, impuissante ?

Si je suis inaudible, alors tout le secteur culturel l’est aussi. Ainsi que les évidences scientifiques, dont la dernière décision du Codeco fait fi. Tout comme elle fait fi de ce que le secteur a mis sur la table. Ce n’est qu’à partir du 3 décembre et la crainte d’Omicron qu’on a vu apparaître des décisions qui manquent de sens et de cohérence. Omicron est sérieux. On doit donc être prudent, mais il ne faut pas mettre à mal un secteur par rapport aux autres en contradiction avec des évidences scientifiques.

C’est une attaque gratuite de M. Magnette alors?

Je suis étonnée que M. Magnette semble découvrir que ce plan existe. Je prends seulement acte du fait qu’il considère la décision du Codeco comme une erreur, c’est une bonne base pour travailler sur la suite.

Réclamez-vous d’être présente au Codeco ?

Je pense qu’il est important que le Codeco puisse prendre ses décisions en ayant des échanges avec les ministres fonctionnels concernés. On doit reprendre langue absolument et continuer à travailler ensemble, ce qui n'empêche pas que cette dernière décision doit être revue. J’ai l’impression que le Codeco a pris une décision politique qui, quelque part, relève de la facilité et peut-être même du marchandage.

Si on ne ferme pas la culture, doit-on fermer un autre secteur ?

Vous mettez le doigt sur un retour en arrière. On avait réussi, et c’était une bonne chose, à travailler par logique d’activité en fonction d’un degré d’épidémie. Cette logique, pour moi, c’est celle qui doit prévaloir pour la suite. On doit travailler à cet équilibre nécessaire pour garder l’adhésion du public.

En résumé, vous ne réclamez pas de venir en Codeco mais d'être associée plus étroitement aux décisions qui concernent la culture?

Ça ne m'intéresse pas de réclamer quoi que ce soit, ce qui m'intéresse, c'est que les bonnes décisions soient prises.

Le ministre Vandenbroucke refuse de revenir sur la décision. Il temporise jusqu'au 4 janvier. Réactions?

Les représentants du secteur sont déçus. Je les comprends. On attend que la dernière décision soit revue le plus vite possible. Des actions en justice sont sur la table mais ce serait plus simple que le Codeco revienne sur la décision. Alors oui, le 4 janvier, c'est trop tard.

Si rien ne bouge, vous voulez qu'il n'y ait pas de sanctions contre ceux qui ne respectent pas les règles?

Quand il y a des règles, il faut les respecter mais on doit aussi respecter le fait que certaines règles peuvent être dénoncées, ce que fait le secteur. Je ne suis pas en charge des sanctions. Moi je travaille pour mettre en place des mesures cohérentes pour assurer un accès sécurisé du public. Prendre des mesures incohérentes c'est créer de la méfiance dans le secteur, on fait penser que ces lieux ne sont pas sûrs alors que c'est faux, on envoie des messages comme quoi la culture n'est pas essentielle. Des professionnels sont en train de se demander s'ils ont encore une place dans la société.

Vous vous sentez toujours soutenue par le monde culturel? Avez-vous songé à jeter l'éponge?