Bénédicte Linard accuse Jan Jambon de ne pas avoir soutenu le plan culture

Mme Linard a réitéré son intention de ne pas priver de subventions les lieux culturels qui ouvriraient avant la date du 8 mai. Le mouvement Still Standing for Culture, qui rassemble des acteurs culturels de Bruxelles et de Wallonie, avait confirmé à l'issue du Codeco maintenir sa programmation culturelle dite "de reprise" entre le 30 avril et le 8 mai. "L'été est maintenant la perspective", a indiqué dimanche Jan Jambon sur le plateau de l'émission 'De zevende dag' sur la VRT. "Les décisions que le comité de concertation a prises vendredi dernier en ce qui concerne les mois de mai et juin ne changeront plus."