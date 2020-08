Bénédicte Linard, d'un univers BD à l'autre...

La ministre Ecolo de la Culture est une fanatique de bandes dessinées depuis l'enfance. Elle n'a interrompu ses acquisitions que le temps d'une expérience professionnelle au Québec. Tranche de vie à côté de la tourmente politique.

Exemplarité et règles sanitaires obligent, c'est affublée d'un masque bien ajusté que Bénédicte Linard déambule dans le rayon BD de la librairie Molière, à Charleroi. En ce 20 juillet, le virus est en recrudescence, comme l'inquiétude générale. Cette librairie de la place Verte, la ministre Ecolo en charge de la Culture au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles l'affectionne depuis longtemps et c'est assez naturellement que cette hennuyère d'adoption l'a choisie pour évoquer avec L'Echo une inclination qui ne la quitte plus depuis l'enfance: la lecture de bandes dessinées. C'est, avec la littérature et le cinéma, un refuge, une évasion nécessaire, nous expliquera-t-elle. Juste avant de nouveaux achats faits tout de suite après l'interview, Bénédicte Linard disposait d'une collection personnelle d'exactement 1.141 albums pour 229 séries. C'est l'application ad hoc de son smartphone qui l'informe en continu de la matérialité de cette passion dévorante. C'est l'occasion d'en savoir plus sur notre ministre de la Culture, peu connue du grand public avant sa nomination.

"J’aime la BD depuis toujours, dit-elle. Chez mes parents, les grands classiques arrivaient régulièrement: les Schtroumpfs, Tintin, Lucky Luke, Les Tuniques bleues, Yoko Tsuno puis Thorgal et Buddy Longway. Avec le temps j’ai continué..." Elle se rappelle aussi une collection de Bob et Bobette, chez sa maman. "Les tout premiers, en trois couleurs." "C'est plutôt ma maman qui nous alimentait mes deux frères et moi", raconte-t-elle.

Ses achats réguliers de BD se sont poursuivis par la suite. "Le seul moment où j'ai été freinée, c'est lorsque j'ai émigré au Québec autour de mes 25 ans", raconte-t-elle. Répondant à l'appel canadien pour de la main-d'œuvre francophone, elle est embauchée comme secrétaire dans une maison de production de cinéma avant d'évoluer dans la société. "Celle de Denise Robert, la compagne de Denys Arcand, réalisateur, poursuit-elle. J’avais là un collègue passionné de BD encore plus que mois, il allait une fois par an en Europe pour assister à des festivals, etc. On partageait notre passion."

"La bibliothèque que j’ai constituée ne ressemble d’ailleurs plus du tout à celle que j’avais avant..."

A la fin de cette expérience professionnelle de trois ans, la future ministre n'a plus pu résister: "Ça me manquait, j'ai fait revenir mes bandes dessinées par malle." A son retour en Belgique, la collectionnite revient au galop pour ne plus jamais s'arrêter. "La bibliothèque que j’ai constituée ne ressemble d’ailleurs plus du tout à celle que j’avais avant, car toutes les BD de mon enfance sont restées chez mes parents, dit-elle. Mes enfants et ceux de mes frères les dévorent quand ils y vont."

La ministre annonce des goûts "très éclectiques". "J’aime beaucoup Guarnido. Il utilise des personnages animaux, mais avec une humanité derrière. Il a fait "Les Indes fourbes", qui est magnifique." Elle s'emballe. Un fil conducteur dans ses choix? Bénédicte Linard pose elle-même la question. Et y répond: "En fait, je pense que c’est le fait de me faire entrer dans des univers particuliers. J’aime beaucoup celui d’Enki Bilal, qui parfois fait peur. Ça a l’air tellement avant-gardiste par rapport aux dérives de la société. Sinon j’étais entrée très fort dans l’univers de Thorgal... Les univers me parlent. J'ai été longtemps happée par des séries, aujourd’hui je me tourne aussi vers des BD uniques. Je pense notamment à "S’enfuir" de Delisle. C'est le récit d’un journaliste resté otage pendant des mois en Irak."

"Le confinement, c’est aussi une visisbilité qui s’effondre pour les bédéistes."

On lui demande si le marché n'est pas un peu encombré par une offre surabondante. "Il n'y a jamais trop de BD", dit-elle. "Ce n’est effectivement pas facile de se faire une place de bédéiste. Ils sont obligés d’aller se montrer dans des festivals, des salons. Le confinement, c’est aussi une visibilité qui s’effondre..." N'a-t-elle jamais pensé se lancer elle-même dans l'écriture BD? Elle rit. "Non, je ne suis pas du tout artiste." Elle embraye de suite sur une autre vocation: transmettre le goût de lire. "J’ai fait la philologie romane, et quand j’étais prof de français, j’ai toujours imaginé que tout le monde pouvait aimer lire. On entend souvent dire "j’aime pas lire" mais il y a toujours moyen d’amener vers les jeunes quelque chose qu’ils vont aimer. C’était mon défi en tant que prof."