Bernard Wesphael attaque l'Etat belge en justice

Bernard Wesphael avait été blanchi au pénal et au civil pour le meurtre de Véronique Pirotton . Mais il a décidé d'attaquer l'État belge en tant que responsable des juridictions d'instruction de Bruges qui ont enquêté sur la mort de son épouse, le 1er novembre 2013 à Ostende, selon Sudpresse. Pourquoi? Il estime que la juge d'instruction de Bruges a commis une faute en l'arrêtant sur base du flagrant délit le soir du décès et veut réparation.

"La juge d'instruction a retenu le flagrant délit pour me faire arrêter et, à cause de cela, je n'ai pas pu bénéficier de mon immunité parlementaire. Or, il n'y avait pas flagrant délit et, d'ailleurs, aucun élément ne permettait de penser qu'il ait pu y avoir un meurtre", souligne l'ancien député wallon. Il dit avoir tout perdu lors de l'arrestation.