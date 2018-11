Brexit: "Les entreprises belges doivent se préparer à toutes les issues"

"L'issue du Brexit demeure incertaine", avertit le ministre belge de l'Economie Kris Peeters. Il invite les entreprises belges à se préparer au scénario d'un "no deal".

A 129 jours du Brexit , tout est encore possible. Une sortie ordonnée du Royaume-Uni en suivant l'accord provisoire conclu avec l'UE le 13 novembre dernier ou un Brexit dur, dramatique pour les entreprises des deux zones.

L'accord doit encore être approuvé par les parlements britannique et européen , tandis que se profile l'éventualité d'élections au Royaume-Uni . L'incertitude demeure sur la capacité de la Première ministre britannique Theresa May à convaincre sa majorité.

Lire plus

Kris Peeters a réuni ce mardi le groupe de haut niveau sur le Brexit, composé d'experts, de représentants de la Banque Nationale, du Bureau fédéral du plan et de la "Brexit Task Force" du SPF Economie.

D'après une étude du groupe de haut niveau, un "no deal" pourrait entraîner des tarifs supplémentaires de 2,2 milliards d'euros pour les entreprises belges et une perte de plus de 40.000 emplois.