Brexit: la Belgique négociera des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni

Il n'en reste pas moins que certains obstacles à l'exportation seront inévitables , notamment les procédures et contrôles qui n'existaient pas auparavant. L'accord jette aussi les bases d'une coopération policière et judiciaire . Il permet aux États membres de conclure des accords nationaux avec le Royaume-Uni dans le cadre de compétences partagées avec l'UE, ou exclusives.

"Le gouvernement fédéral a l'intention de négocier (avec le Royaume-Uni) des accords bilatéraux de coopération policière, en particulier dans la lutte contre le crime organisé et l'immigration illégale, mais aussi des accords de coopération en matière de défense et de cybersécurité", a confirmé M. De Croo. Le Fédéral envisagera aussi des accords et conventions administratives supplémentaires pour les modalités dans les domaines de la fiscalité, de la navigation aérienne et de la sécurité sociale.