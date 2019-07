Bruxelles aura le climat de Canberra en 2050

En 2050, le climat à Londres ressemblera à celui de Madrid aujourd'hui. Stockholm sera comme Budapest, et Bruxelles comme Canberra. Cette prévision effrayante, elle émane d'une étude de la revue scientifique PLOS ONE, qui se repose sur le scénario le plus optimiste de réchauffement.

Durant le mois le plus chaud de l’année, la température maximale dans notre capitale devrait grimper de l’ordre de 5,2 degrés. Ce qui entraînera une augmentation de la température moyenne annuelle de 1,8 degré. De plus, le mercure ne devrait plus descendre sous zéro pendant le mois le plus froid de l’année. Londres affichera en 2050 un profil climatique comparable à Barcelone aujourd’hui. À Madrid, il fera comme à Marrakech. Et à Stockholm comme à Budapest en 2019.