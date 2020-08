Bulle de cinq, masques et shopping au menu du CNS

La situation sanitaire est en voie de stabilisation. Mais la prudence reste de mise afin d'assurer la rentrée scolaire la plus normale possible pour tous les élèves.

Contrairement au dernier Conseil national de sécurité (CNS), la réunion de ce jeudi matin ne devrait en principe pas déboucher sur de grands bouleversements. Le contexte épidémiologique est différent. Fin juillet, le nombre de contaminations repartait à la hausse, avec une flambée à Anvers. "Dans un double contexte de retour de vacances et de rentrée des classes à venir entraînant mouvements de population et multiplication des contacts, il fallait pouvoir stabiliser la situation", résume-t-on au cabinet de la Première ministre Sophie Wilmès (MR). C'est chose faite si l'on en croit les derniers chiffres délivrés mercredi par l’Institut de santé publique Sciensano. La baisse se confirme pour le nombre de nouveaux cas de contamination. Entre le 9 et le 15 août, il y a eu en moyenne 527,7 nouvelles contaminations par jour, soit une baisse de 15% par rapport à la semaine précédente. La situation évolue favorablement à Anvers avec une diminution du nombre de nouveaux cas de 34% sur une base hebdomadaire.

"La situation est en cours de stabilisation, mais il n'y a pas encore d'amélioration", précise la porte-parole de la Première. On comprend dès lors que la prudence restera de mise, à dix jours d'une rentrée scolaire que les autorités publiques espèrent la plus normale possible. Malgré les vives critiques dont elle a fait l'objet, la bulle des cinq ne sera donc pas forcément revue. Depuis le 29 juillet, le nombre de personnes - en plus des membres de son foyer- que l'on peut fréquenter de façon rapprochée a été limité à cinq. Si certains politiques préconisaient un élargissement, les experts sont d'un autre avis. Lors de la conférence de presse mercredi, le Centre interfédéral de crise a d'ailleurs annoncé qu'il n'était pas question pour l'instant de revoir une mesure jugée "essentielle" pour contenir la dissémination du virus.

Bruxelles sera également à l'ordre du jour du CNS. Dans son rapport du 13 août, le Celeval se disait préoccupé par la situation épidémiologique à Bruxelles, estimant que "la généralisation du port du masque comme mesure unique est insuffisante". La question de prendre des mesures complémentaires localisées pourrait-elle se poser? "Bruxelles est un point d'attention comme toutes les grandes villes. Mais c'est une action à deux niveaux. Nous donnons les grandes impulsions, mais ce n'est pas notre rôle de définir des actions au niveau local. Nous avons toujours respecté les compétences de chacun", recadre-t-on au 16.

Le port obligatoire du masque à l'agenda