C'est parti pour les élections médicales

Que pense Paul De Munck (GBO-Cartel)?

Paul De Munck préside le Groupement belge des omnipraticiens (GBO) et s’exprime pour l’ensemble du Cartel, qui défend les intérêts des généralistes.

Les suppléments d’honoraires sont très décriés: vous êtes pour ou contre?

Nous sommes contre dans la mesure du possible. Il faut en effet tout faire pour les éviter. Mais tant que le financement des hôpitaux ne sera pas mis sur la table, on aura du mal à éviter les suppléments d’honoraires. Contrairement à ce que pense le grand public, le supplément d’honoraires ne va pas prioritairement dans la poche du médecin mais sert d’abord à financer l’hôpital. Tant que le médecin hospitalier sera payé à l’acte technique, il n’y aura pas de solution.

Vous revendiquez le principe de l’échelonnement: n’est-ce pas la fin de la médecine libérale?

Non, au contraire. Il faut préserver la liberté thérapeutique, mais celle-ci n’est pas sans limite et la sécurité sociale n’est pas un puits sans fond. Nous préconisons un échelonnement intelligent et soft, faute de quoi les dépenses risquent de devenir exponentielles. Nous voulons sortir de cette concurrence artificielle entre généralistes et spécialistes. Ainsi, entre le généraliste et le pédiatre, qui est le praticien de première ligne pour les enfants? Sans concertation entre pouvoirs publics et praticiens, on ne sortira pas de la quadrature du cercle.

Les mutuelles sont parfois perçues par vos membres comme trop tatillonnes: ont-elles trop de pouvoir vis-à-vis des médecins?

Les mutuelles sont un interlocuteur incontournable et un partenaire de concertation. Parfois, les mutuelles se positionnent en tant que juge et partie, par exemple lorsqu’elles officient en tant qu’organisme de remboursement tout étant prestataire de soins dans certains hôpitaux. Il ne faut pas que les mutuelles se positionnent en gendarme à la place des pouvoirs publics.

Avec le numerus clausus, va-t-on vers des pénuries de médecins?

En soi, le principe d’un numerus clausus ne nous choque pas. Pourquoi faudrait-il ouvrir les portes à tout le monde? On ne s’est d’ailleurs jamais posé la question pour les ingénieurs. Aujourd’hui, on dispose d’un cadastre. C’est mieux qu’hier mais il faut aller plus loin en abordant la question spécialité par spécialité. Nous préférons garantir à tout jeune qui choisit une filière de pouvoir vivre plus tard de sa profession. C’est pourquoi un quota global ne suffit