Carl De Moncharline: "On nous joue le coup 'Harry Potter' qui, avec son vaccin magique, va tous nous sauver"

Incontournable figure de la nuit bruxelloise, Carl De Moncharline crie haut et fort à l'injustice face à l'ingérence du gouvernement dans nos vies, nos nuits, nos envies, nos ennuis.

Les temps sont durs pour les oiseaux de nuit. Confinés – comme tout le monde –, fermés comme tout l'horeca – et très loin dans la liste de ceux qui pourraient – peut-être, un jour, bientôt, qui sait? – être relâchés, ils prennent sur eux. Depuis chez eux. "Moi c'est simple, c'est comme si j'avais un bracelet électronique au pied. Je suis en taule, avec 30 minutes de parloir matin et soir avec ma femme qui, elle, a la chance de pouvoir travailler" nous explique Carl De Moncharline, vibrionnant et indétrônable pape des nuits bruxelloises.

Il nous reçoit donc chez lui, en grande pompe, dans la banlieue sud de la capitale, d'où il entreprend d'emblée de nous démontrer l'efficacité de son filtre HEPA, le fameux purificateur d'air installé dans son hall d'entrée. Petit cours accéléré avec test à l'appui, à savoir un coton imprégné d'ammoniaque qu'il tape contre sa machine, avant de nous le coller sous le nez et de déclarer, fier comme Artaban: "Plus rien! Tu vois, c'est safe ici!"

Il nous installe dans un fauteuil design réédité, sous les tableaux peints par "maman", entre les sculptures de "papa" (Charline Mahy et Mon De Rijk, NDLR) et le panier du chien, nous laissant le temps d'admirer le tout pendant qu'il se précipite chercher son apéro préféré à la cuisine, un premix livré pour l'occasion par son ami Francesco Ravo de La Pharmacie anglaise (un bar de Bruxelles, NDLR). "Ce soir, c'est Vodka Belvedere – premium distillée 7 fois – et mélangée à du melon, après c'est champagne, du Krug, celui qu'on sert à l'Impérial!" déclare-t-il alors. Il a beau être doux et calme, on sent néanmoins le diable qu'on sort de sa boîte, ressuscité pour nous recevoir, épousseté certes, mais ripoliné quand même.

Campagne militaire

Grosso modo sur la touche depuis mars – avec quelques petites bouffées d'air – le patron de l'Impérial et représentant du secteur nuit pour la Fedcaf n'en chôme pas moins pour autant, et c'est de sa taule dorée qu'il tire quotidiennement – en moyenne toutes les heures sur FB – sur tous ceux qui gèrent la crise sanitaire. Non sans avoir déjà attaqué l'État, en septembre dernier. Voilà. Ce qui lui tape franchement sur les nerfs, ce n'est pas juste les fermetures et les limitations, non c'est "l'incompétence chronique et le manque d'intelligence de ceux qui nous dirigent. Soyons clair, si cette crise avait été bien gérée, on n'en serait pas là aujourd'hui!"

"On kidnappe nos libertés, on s'assied sur la constitution, on nous traite comme des gosses ."

Au démarrage de la crise, il dit pas, tout le monde a été pris par surprise, les ratés et le premier confinement, bon on peut encore comprendre. "Mais ce qui se passe aujourd'hui, en revanche c'est totalement inacceptable! On kidnappe nos libertés, on s'assied sur la constitution, on nous traite comme des gosses et le pire, c'est qu'on le fait 'pour rien', sans proposer aucune solution pour nous en sortir. À côté de ça, ce sont des secteurs et des familles entières qui crèvent." Il nous explique tout ça, en avalant distraitement une grande gorgée de son cocktail, dont la force le saisit à la gorge.

"Ce qui est 'si-dé-rant', c'est de penser qu'on peut faire la guerre avec un canif alors que pour gagner, il faut jouer sur tous les tableaux."

Car ce soir, Carl De Moncharline ne prend pas seulement l'apéritif, il est en campagne militaire, étape "stratégie", pour dézinguer le virus et "recommencer à vivre". "Car ce qui est 'si-dé-rant', c'est de penser qu'on peut faire la guerre avec un canif alors que pour gagner, toutes les armes sont nécessaires, il faut jouer sur tous les tableaux." D'un côté, miser sur l'immunité collective pour partie de la population tout en accélérant – de l'autre – les dépistages et les vaccins pour les plus faibles.

Il faut aussi rouvrir l'horeca, mais avec des filtres à air et tout ça évidemment en maintenant les gestes barrières. Mais non, ici "les grandes intelligences" ont opposé les solutions "immunité collective versus confinement" pour finalement nous jouer le coup "Harry Potter" qui, avec son vaccin magique, va tous nous sauver. Tu parles, le virus, il mute en moyenne 30 fois par an. "C'est nier la nature et l'histoire de l'humanité que d'ignorer l'importance de l'immunité subcollective" conclut-il alors, en boudant dans son canapé.

Questions-réponses

Ce qui est pratique avec Carl De Moncharline, c'est qu'il a déjà écrit ou téléphoné à tout le Landerneau politique et scientifique, du coup, il peut même nous faire les questions-réponses. On lui a répondu par exemple que "quand même, le confinement permet de mieux contenir la propagation du virus pour une bonne majorité des gens". "C'est pas vrai, poursuit-il, ma rue qui d'ordinaire est un désert urbain, tu ne sais plus te garer tellement les gens font des fêtes clandestines, et sans geste barrière évidemment! C'est moche parce que l'horeca, lui, il pourrait faire le job ! Mais ça… Ici…" Entendez que cela n'atteint pas les cimes du Walhalla.

"Qu'il y ait des différences régionales en temps normal, mettons, mais en tant de crise, c'est quoi le sens?"

On sonne. C'est "Eric", le private sommelier qui vient déposer le champagne. Un rescapé du centre-ville, 3 crises tout de même, explique-t-il masqué, en posant le Krug dans un rafraîchissoir. "D'abord il y a eu le piétonnier, ensuite la crise des tunnels et aujourd'hui la crise sanitaire." Entre les deux hommes, ça rit jaune. "Et sinon Bruxelles?" rebondit-on. Derechef, De Moncharline saute sur la balle en enchaînant sur la problématique des aides: "J'ai un ami qui a une chaine de restaurant, pour celui à Genk il a reçu 58.000 euros, pour celui de Soignies 10.000 euros et pour Bruxelles 7.000 euros, t'as vu le différentiel? Et quand j'entends des politiques bruxellois s'émouvoir de la situation, j'ai envie de leur dire, va voir ton président de parti qui fait atterrir toutes les mannes en Wallonie où il a son fief. Qu'il y ait des différences régionales en temps normal, mettons, mais en tant de crise, c'est quoi le sens?"

D'ailleurs, lui, il aimerait bien qu'on en débatte de "tout ça" au parlement, comme de toutes ces décisions prises en amoureux par le duo De Croo – Vandenbrouck "et que les autres se bornent à valider".

Son slogan: "Rassemblons les idées, rassemblons les solutions et surtout les gens."

Sur ce, "Trinquons!" S'il ne sait pas bien à quoi, finalement, nous avons néanmoins saisi son slogan: "Rassemblons les idées, rassemblons les solutions et surtout les gens."

Les 5 dates clés du patron de l'Impériale 1988: à 20 ans, je lance ma campagne "Barbares changez" en collant des affiches aux feux rouges de Bruxelles, pour sensibiliser la population à la pollution urbaine. 1991: j'entre chez Kcom communications avant de devenir directeur artistique du Mirano. 2001: 5 ans après son ouverture, je dois fermer ma boîte "whos whos land", une injustice et une fermeture "forcée", dictée pour favoriser en réalité un projet immobilier. 2001: le début de ma carrière "événementielle": Roller Parade, Fête des Voisins, Fiesta Latina, Truc-Troc… j'ai tout revendu en 2015. 2019: j'ouvre mon bar "L'impérial". En mars 2020, le propriétaire des murs Laurent Jespers m'offre spontanément de couper mon loyer en deux, pour que je puisse tenir durant la crise, je ne le remercierai jamais assez.